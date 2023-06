Rio Claro abre 23º Salão C. walkeriana na antiga estação ferroviária nesta 6ª-f

A exuberância das orquídeas no 23º Salão da C. walkeriana promete encantar o público no evento muito aguardado no mundo das flores. O salão será realizado de sexta-feira (9) a domingo (11), das 8 às 17 horas, na antiga estação ferroviária de Rio Claro, na Rua 1 com a Avenida 1. Não há cobrança de ingresso.

As estrelas desse evento serão as famosas Cattleya walkeriana, uma espécie de orquídea brasileira encontrada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sua beleza incomparável atrai colecionadores e amantes de orquídeas de todo o mundo, e durante esses três dias o público terá a oportunidade de se maravilhar com sua delicadeza e variedade.

O salão de walkerianas reunirá renomados orquidários nacionais e internacionais. Entre os expositores estarão representantes das cidades de Rio Claro, Assis, Bebedouro, Taiwan, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, São José do Rio Preto, Goiânia, Limeira, Poços de Caldas e Santa Bárbara d´Oeste.

O 23ª Salão da C. walkeriana de Rio Claro, anteriormente realizado no Orquidário Rioclarense, é reconhecido como um dos mais importantes encontros do mundo das orquídeas. Com uma programação diversificada, o evento promete encantar os visitantes com uma praça de alimentação, expositores nacionais e internacionais, música ao vivo e talentosos produtores de orquídeas do Brasil.

O Salão C. walkeriana não é apenas um deleite para os olhos, mas também movimenta a economia local e atrai turistas de todas as partes. Também na sexta-feira, sábado e domingo Rio Claro terá outro grande evento com orquídeas:a 77ª Exposição Nacional de Orquídeas, organizada pela prefeitura e Círculo Rioclarense de Orquidófilos, no Claretiano Colégio.