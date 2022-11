Jovens rio-clarenses que estiveram nesse fim de semana na festa universitária Tusca, em São Carlos, foram vítimas de furtos de celulares. Conforme repercutido na imprensa regional, uma mulher de origem equatoriana foi presa em flagrante pela Polícia Militar com mais de 60 aparelhos furtados em uma mochila.

De acordo com informações do plantão policial do município vizinho à reportagem do JC, seguranças da festa foram acionados por pessoas que estavam no local e haviam notado o furto do celular. A equipe de fiscalização começou a fazer buscas pela festa e se depararam com uma mulher em atitude suspeita.

Ela percebeu a chegada dos seguranças e tentou se evadir, neste momento caíram quatro aparelhos da sua mochila. Ao parar para pegá-los no chão, os seguranças conseguiram detê-la. A Polícia Militar foi acionada e prendeu a suspeita em flagrante. O caso ocorreu já na madrugada dessa segunda-feira (14).

A mulher foi levada ao plantão policial e a Polícia Federal foi acionada. Ao longo desta segunda, dezenas de jovens estiveram no plantão para registrarem boletim de ocorrência. Muitos já conseguiram recuperar os aparelhos furtados.

Entre os jovens de Rio Claro, um deles também teve um colar furtado no meio da festa. A orientação da polícia é que as vítimas em geral busquem atendimento no plantão policial de São Carlos e no 4º Distrito da Polícia Militar. A organização do Tusca não emitiu nota ou esclarecimento sobre a situação até o momento.