O dia que vai definir o futuro dos próximos quatro anos do município de Rio Claro chegou. Neste domingo (15), quase 155 mil eleitores rio-clarenses devem ir às urnas levar seu voto a prefeito(a) e a vereador(a).

São nove candidatos ao maior cargo no Poder Executivo: Delegado Nivaldo (PDT) com vice Geise Valente (PDT); Dr. Affonso (PSC) com vice Pastor Edmilson; Gustavo Perissinotto (PSD) com vice Rogério Guedes (PSL) em coligação com PL e Cidadania; Heitor Tommasini (PTC) com vice Jair Pereira (PTC); João Guilherme (PT) com vice Olga Salomão (PT) em coligação com o PCdoB.

O candidato à reeleição Juninho (DEM) com vice Capitão Sossai (PP) em coligação com Podemos, Republicanos e Solidariedade; Márcia Berbel (PSB) com vice Carlinhos Klain (PSB), Maria do Carmo Guilherme (MDB) com vice Alcir Russo (PTB) em coligação com PSDB; e Aldenir Cardoso (PSOL) com vice Henrique Bonaldo (PSOL).

Já para uma das 19 cadeiras da Câmara Municipal de Rio Claro há 406 candidatos. Os partidos que lançaram candidatos são: Cidadania, DEM, MDB, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PSOL, PT, PTB, Republicanos e Solidariedade.

As seções eleitorais abrem neste domingo logo às 7 horas da manhã. O horário até as 10 horas é preferencial para os idosos, como medida contra a aglomeração por conta do coronavírus. As pessoas acima dos 60 anos que desejarem votar em outro horário podem normalmente até as 17 horas, assim como quem tem até 59 anos pode também votar no período da manhã.

É obrigatório o uso de máscara e álcool em gel. O eleitor deve levar a própria caneta para assinar a folha de presença. É proibido o uso de celular dentro da cabine de votação, somente sendo autorizado para mostrar o aplicativo E-Título para os mesários, que ficarão com o celular durante a votação. Documento original com foto deve ser levado, somente assim o eleitor poderá votar.