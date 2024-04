“Ser convidado para um grupo tão especial ao lado de ídolos de minha infância é algo inesquecível. Mas com tanta arte, humor e história, é indescritível”. Assim resumiu o premiado artista Camilo Riani, ao comentar a homenagem recebida nos 50 anos do reconhecido Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O rio-clarense criou, a convite do evento, uma das releituras do icônico Troféu Zélio Alves Pinto, ao lado de cartunistas representativos da história do evento, entre destacados profissionais brasileiros e estrangeiros.

“Ao receber a notícia, fiquei extremamente emocionado. Especialmente quando soube que seria o primeiro a recriar, numa série de grandes mestres escalados para essa homenagem”, relembra Camilo Riani, que inaugurou o projeto. Na sequência, nomes consagrados como Laerte (Folha de SP), o espanhol Angel Boligan, Spacca, Reinaldo (Casseta), Adão Iturrusgarai, o belga Luc Descheemaeker, entre outros, tiveram suas obras reveladas, dentro da programação histórica do evento internacional.

O projeto oficial do Salão, encabeçado pela Neurônio Adicional e coordenado por Mateus Piffer em parceria com Júnior Kadesch, resultou na exposição histórica de meio século do evento e em diversas iniciativas posteriores. Camilo Riani recebeu seu troféu-homenagem ao lado da documentação que marca o momento histórico do salão, inaugurado em 1974, considerado um dos mais importantes do mundo.

Carreira

Camilo Riani, artista plástico, caricaturista, pesquisador, conquistou mais de cinquenta prêmios nacionais e internacionais no campo das artes visuais e humor gráfico. Presidente do Salão Universitário de Humor de Piracicaba por 25 anos, teve seus trabalhos publicados pelos maiores jornais e revistas do país, como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Veja, Elle, Le Monde Diplomatique, Marie Claire, O Pasquim 21, entre outros. Realizou trabalhos visuais para TV no “Programa Livre” (SBT/Serginho Groisman) e “Fanzine” (TV Cultura/Marcelo Rubens Paiva), além de ilustrações para dezenas de livros, como a publicação “É mentira Chico?”, reunião dos melhores caricaturistas do país organizada por Ziraldo em homenagem a Chico Anysio, bem como nas publicações históricas de celebrações ‘Ziraldo 85’ e “90 Maluquinhos por Ziraldo”, pela Editora Melhoramentos. É autor do livro ‘Tá rindo do quê?’, resultado de sua dissertação de mestrado, premiado com o Troféu HQ-Mix da Associação dos Cartunistas do Brasil.

Doutor em educação/imagem (Unesp), é autor da Arte-Tese ‘Caricatas: arte-rosto-humor-experiência’, novamente premiada com o Troféu HQ-MIX / 2017 (Serginho Groisman, Jal & Gual, ACB, SESC) e prefaciada por Luis Fernando Verissimo. Recebeu seu mais recente Troféu HQ-Mix pela coordenação, pesquisa e apresentação do documentário dos 45 Anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Professor universitário na área de criação e design, membro de Júris de eventos nacionais e internacionais, ilustrou a obra de Monteiro Lobato ‘Dom Quixote das Crianças’ pela Editora Globo, bem como a capa da obra histórica do Memorial da América Latina ‘Dar de Si Ribeiro’, reunião dos maiores caricaturistas do país. Atualmente, dedica-se à pesquisa e orientação de ações públicas de Arte Coletiva, como a Cartoongrafia e o Muroarte, com técnicas inéditas que permitem a participação de milhares de pessoas nas obras artísticas, a partir dos resultados de seu Pós-Doutorado sobre Artexperiência (Unesp Rio Claro).