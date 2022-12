Os leitores do Jornal Cidade conferem exclusivamente na edição impressa deste domingo (25) a Retrospectiva 2022. A superação foi a marca do ano. No especial, você vai conferir os principais fatos que marcaram o período. Na SEGURANÇA, ao longo de 2022, a violência, seja nas ruas ou dentro de residências, foi presença constante nas páginas do Jornal Cidade.

Até esse sábado (24), foram 32 casos de homicídio, um latrocínio e um feminicídio registrados no município de Rio Claro. Entre casos solucionados pela Polícia Civil e ainda investigados, mais um ano em que a cidade figurou em um cenário que ainda é um desafio para as autoridades de segurança.

Também é destaque no caderno as marcas do fogo. Incêndios que atingiram locais da cidade, como uma área às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), no prédio da Unesp Rio Claro e em outra área onde ficava a antiga cerâmica Wenzel. As campanhas especiais ao longo do ano também são destaque, com muita solidariedade para a comunidade rio-clarense. Na WEB, as matérias que tiveram mais acessos nas plataformas digitais do JC.

No ESPORTE, os melhores momentos dos times do Rio Claro Futebol Clube e do Velo Clube. Também, as emoções da Copa do Mundo no Qatar. Já na POLÍTICA, as principais manchetes que mexeram com a vida do rio-clarense através do trabalho da Prefeitura e da Câmara Municipal de vereadores. Confira o especial Retrospectiva 2022 no JC deste domingo e ao longo da semana aqui no site do Jornal Cidade.