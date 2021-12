Em 2021 o município de Rio Claro vivenciou uma realidade que não era vista há pelo menos seis anos. O aumento no número de homicídios marcou e foi notícia ao longo dos meses. O quadro de banalização da violência é extremamente preocupante. Parte dos homicídios – os crimes de efeitos mais graves, porque são praticados contra a vida – poderia ser evitada com um pouco mais de reflexão sobre a gravidade do ato e das suas consequências.

Cidades vizinhas, com uma população bem maior (Piracicaba e Limeira por exemplo), não enfrentaram o desafio das equipes e autoridades de segurança rio-clarenses no combate e elucidação dos casos. Em média, a cada 10 dias, uma morte violenta foi registrada. Até a publicação desta reportagem 39 homicídios entraram para as estatísticas do município que teve também um caso de latrocínio (roubo seguido de morte).

Morador de rua foi morto a pedradas na área central em março

Julho: na Vila Cristina, três indivíduos foram baleados; dois morreram

Tiros, acidente e homicídio no Floridiana no mês de agosto

É importante frisar que, de acordo com as investigações, a maioria das vítimas tinha alguma relação com a criminalidade com passagens nos meios policiais o que torna, segundo as autoridades, o ato mais difícil de se prever, pois entre os envolvidos eles fazem as “próprias leis”.

Claro que ainda existiram as situações de cunho familiar, brigas, discussões e até mesmo um acordo entre um casal que terminou em um desfecho trágico: a morte de ambos. Sem dúvida, a palavra homicídio foi uma das mais escritas nas páginas policiais.

Nesta retrospectiva o leitor também terá um reencontro com casos que geraram comoção, muitos deles atrelados ao trânsito e vai relembrar outros de repercussão nacional que aconteceram não só em Rio Claro, mas em cidades da nossa região. O interior este ano mais uma vez foi manchete, foi assunto nas rodas de conversa do brasileiro. Fatos que ficarão marcados na história e, principalmente, na memória.

MEGAEXPLOSÃO

Na noite do dia 30 de junho, uma grave ocorrência foi registrada nas dependências do Auto Posto Confiante, localizado às margens da Rodovia Washington Luís em Rio Claro, onde uma megaexplosão aconteceu após o início de fogo em um caminhão que estava estacionado no pátio do posto. O deslocamento de ar causado trouxe danos ao posto, ao restaurante do local e casas da região em um raio de aproximadamente 15 km, segundo a Defesa Civil. O motorista Jovino Rocha de Andrade de 51 anos, que estava no local e tentou ajudar a combater as chamas no caminhão, morreu em decorrência de inúmeros ferimentos. Jovino, além da esposa grávida, deixou outros dois filhos do primeiro relacionamento. Ele havia parado no posto para abastecer antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro. O inquérito está em fase de conclusão e irá apurar as causas e a culpabilidade da ocorrência.





ATAQUE DE CÃES E MORTE DE CRIANÇA

O ataque de cães da raça Rottweiler a uma criança de apenas um ano e três meses deixou um rastro de tristeza e também dividiu opiniões sobre a relação humano/animal e o desfecho do relatório final do inquérito instaurado. Anthony Gabriel Crepaldi Machado morava nos fundos de um depósito de gás no Alto do Santana junto com a mãe de 26 anos e a irmã de cinco anos. O ataque de cães da raça Rottweiler aconteceu neste local quando a mãe foi atender a um cliente. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher. Foram indiciados por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) a mãe da criança e também o casal responsável pelo depósito de gás onde os animais ficavam.

BÚFALOS DE BROTAS

Uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental no início do mês de novembro revelou uma realidade escondida em uma fazenda no município de Brotas. Centenas de búfalos foram encontrados debilitados, doentes, com ferimentos e sem passar por acompanhamento ou atendimento veterinário. No local os animais não eram alimentados e não tinham água à disposição. Valas clandestinas foram encontradas na propriedade e é apurado se muitos dos animais chegaram a serem enterrados ainda com vida. O proprietário recebeu multas que ultrapassam os R$ 4 milhões e alegou “normalidade” diante do cenário encontrado pelas autoridades. Uma verdadeira força-tarefa foi montada juntamente com um hospital de campanha para ajudar os animais. O caso que é acompanhado pela Polícia Civil, Ambiental, Ministério Público, Cetesb e outros órgãos chamou a atenção de ONGs, ativistas, artistas, protetores e voluntários e foi descrito como uma dos “piores casos de maus-tratos a animais já vistos no Brasil”.

TRISTE ADEUS

Uma tragédia abalou quatro famílias de Rio Claro logo no primeiro dia de 2021. Um acidente na Rodovia dos Bandeirantes tirou a vida de quatro jovens que seguiam para praia. No veículo havia cinco ocupantes e somente a jovem Letícia Roque, moradora do Wenzel, sobreviveu. As vítimas fatais foram Rhyan Phelipe, João Pedro Gonçalves Silva, Luan Costa e Antony Damião.

Rio Claro se despediu do músico e policial civil aposentado Fernando Basso. No dia 3 de abril ele sofreu um acidente na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no trecho entre Piracicaba/São Pedro. Ele seguia de motocicleta quando foi atingido por um caminhão que ia no mesmo sentido. O veículo teria tido um problema na barra da direção, fazendo com que o condutor perdesse o controle do caminhão. Fernando deixou um legado cultural no Brasil através da sua paixão pelo folclore e também pela catira.

Na tarde de 24 de março uma tentativa de assalto terminou com a morte de um policial militar de Rio Claro. O Cabo PM Tom Barros, ao passar pela Rua 30, no Jardim Paulista, pilotando sua motocicleta, acabou sendo abordado por um criminoso e foi baleado. Acompanhado de uma comparsa, esse mesmo homem havia acabado de tentar roubar uma caminhonete na mesma rua e logo na sequência também atacou o policial. Socorrido à UPA da Avenida 29, Barros acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Um cortejo pelas ruas de Rio Claro marcou a despedida ao policial.

A população de Rio Claro acompanhou de perto e com muitas orações a luta do menino Bruno Enrique Alves da Costa de apenas 12 anos. No dia 31 de maio ele sofreu uma queda da bicicleta enquanto brincava com amigos em frente ao local onde morava no Jardim das Nações. Na ocasião, o garoto foi socorrido em estado grave e encaminhado para a UTI, onde ficou por 44 dias. Após a internação, Bruno recebeu alta e seguiu o tratamento, que era delicado, em casa. À época, segundo a família, os médicos estimavam cerca de dois anos para a recuperação total do menino. No dia 3 de novembro, após uma piora no quadro, ele perdeu a luta e veio a óbito.

Fato semelhante ocorreu com o adolescente Natan Antunes Pereira de 16 anos. Ele sofreu uma queda de bicicleta no bairro Boa Esperança que fica próximo ao Sobradão em Rio Claro. De acordo com o irmão da vítima, no momento do acidente, Natan fazia uma manobra com a bicicleta quando se desequilibrou, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Foram seis meses entre a queda, internações e a morte.

LUTAS PELA VIDA

A espera do terceiro filho para Tatiane Antunes Velardo, 34 anos, veio em meio à pandemia. No sétimo mês de gravidez ela começou a se sentir mal e testou positivo para a Covid-19. Em poucos dias o quadro se agravou e ela precisou ser intubada. Avaliando as condições da mãe e do bebê, os médicos da Santa Casa optaram por uma cesariana de emergência e Heitor Davi Antunes Velardo nasceu no dia 8 de abril, prematuro, com 31 semanas de gestação e pesando 1 quilo e 725 gramas. Fraco e debilitado, o bebê também precisou ser intubado assim como a mãe. Tatiane foi a primeira a ser extubada e, quando acordou, recebeu a notícia de que seu filho havia nascido. O encontro entre mãe e filha que hoje estão bem e com saúde foi emocionante.

Pesando 640 gramas, Miguel Rocha Costa veio ao mundo no dia 17 de junho com apenas 23 semanas e cinco dias, pegando a mamãe Francieli, o papai Valdeílson e toda a família de surpresa. Prematuro ao extremo, Miguel foi levado para a UTI, onde lutou bravamente para viver e ganhar peso. O bebê recebeu alta no dia 30 de setembro em um momento de muita emoção para os profissionais da Santa Casa e para os papais.

Ele se preparava para prestar vestibular quando se viu em uma UTI entre a vida e a morte. Vinicius Mackoviak Costa Pagano, 18 anos, foi baleado na cabeça no dia 14 de novembro quando saía de um barzinho no bairro Jardim São Paulo. Uma ação de criminosos que praticaram um roubo no local terminou com o desfecho trágico. Socorrido, o jovem ficou um mês internado e passou por duas cirurgias e agora segue a recuperação em casa. Uma verdadeira corrente de orações se formou em Rio Claro pela recuperação de Vinicius que renasceu para 2022.