O deputado Ulysses Guimarães apresenta o primeiro exemplar da Constituição de 1988 (Arquivo do Senado)

Conselho de Cultura e sociedade civil de Rio Claro defendem a manutenção da entidade; MDB pede a retirada do projeto de lei de extinção.

A retirada do projeto de lei do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que extingue a Fundação Pública Municipal Ulysses Guimarães foi defendida nesta sexta-feira (19), durante audiência pública na Câmara Municipal de Rio Claro. A proposta, que está em tramitação no Legislativo, tem gerado pressão contrária à ideia do prefeito, sobretudo por parte do Conselho Municipal de Cultura (ConCult), órgão deliberativo que se manifestou novamente no plenário.

Os representantes do ConCult lembraram a importância histórica da Fundação Ulysses Guimarães. A entidade é proprietária de todo o acervo do ex-deputado rio-clarense, morto em 1992. Além disso, promovia educação política e social desde sua inauguração.

Ulysses foi presidente da Constituinte de 1988, sendo considerado o “Senhor Diretas”. O Conselho defendeu a preservação da finalidade pública e do legado histórico da FUG, criticando a articulação do prefeito Gustavo.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

O ex-prefeito Du Altimari esteve na audiência e pediu atenção aos vereadores. Ele destacou a importância de manter viva a Fundação Ulysses, sugerindo iniciativas para viabilizar a construção de sua nova sede própria. Esta sede seria no Espaço Livre, com projeto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer.

Em contrapartida, Alberto Merino, ex-presidente da FUG, defendeu a extinção. Ele afirmou que o desmonte na Fundação teve início no Governo Juninho da Padaria.

O secretário-adjunto de Justiça da Prefeitura, Gustavo Barbosa, ressaltou que a proposta segue orientações do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Este último, inclusive, instaurou um inquérito civil em 2023 para investigar o controle da FUG.

Barbosa afirmou que, apesar da extinção do CNPJ da Fundação Ulysses, suas iniciativas e acervo serão controlados e mantidos por outras secretarias municipais.

MDB pede retirada do projeto de lei

Após outras manifestações na audiência pública, incluindo a do ex-vereador Sergio Desiderá, o presidente do MDB, Bruno Oliveira, pediu diálogo. Ele afirmou que, diante das opiniões apresentadas, o mais correto é retirar o projeto de lei para reconstruir o debate sobre o futuro da FUG.

Esta ideia foi apoiada pelo vereador Hernani Leonhardt (MDB), líder da bancada e presidente da Comissão de Administração Pública. Ao lado do relator da Comissão, Diego Gonzales (PSD), Hernani disse que encaminhará o pedido de retirada da proposta do prefeito ao Poder Executivo.