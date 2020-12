Conforme determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, em Rio Claro e nos demais municípios do estado de São Paulo a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes poderá ser realizada até as 22 horas. Na sexta-feira (11) o governo estadual havia estipulado que a venda só poderia ocorrer até as 20 horas. O horário de funcionamento dos estabelecimentos está mantido e bares podem funcionar até as 20 horas, enquanto os restaurantes têm liberação para atender até as 22 horas.

Na terça-feira (15) o assunto foi tratado no paço municipal, onde o prefeito em exercício Cel. Marco Antonio Bellagamba se reuniu com representantes dos proprietários de bares do município. Os comerciantes entregaram solicitação em que pleiteiam ampliação no horário de funcionamento dos bares.

“O documento será encaminhado ao comitê de enfrentamento ao coronavírus do município para análise de questões legais e de saúde”, observa o Coronel Bellagamba. A reunião também teve participação do secretário de Saúde, Maurício Monteiro, que pontua que “depois de realizada a devida análise o comitê dará parecer sobre o que está sendo solicitado”. Também estiveram presentes o chefe de gabinete Luiz Alberto Irikura e a vereadora Carol Gomes.