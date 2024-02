Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e SAMU reportaram sete acidentes de trânsito à Secretaria de Mobilidade Urbana e Sistema Viário. Cinco deles ocorreram no sábado: Auto X Moto, na Avenida Tancredo Neves (Jardim Claret), com uma vítima atendida na UPA do Cervezão; Auto X Moto, na Rua 10 com Avenida 32 (Alto do Santana), com uma vítima levada para a UPA do Cervezão; Auto X Moto, na Rua 19 com Avenida 8 (Cidade Claret), com uma vítima socorrida até a UPA do Cervezão; Auto X Moto, na Rua 19 com Avenida 54 (Parque Universitário), com uma vítima encaminhada à UPA do Cervezão; e queda de bicicicleta, na Rua 10 em frente ao número 3774, com duas vítimas medicadas na UPA do Cervezão. Já no domingo, outro acidente Auto X Moto, na Avenida 44-A esquina de Rua 11-A (Vila Nova), com recusa de atendimento; e uma colisão Auto X objeto inerte, na Avenida 54, altura do número 111, com evasão do local.

Está programado um fechamento na Rua 8 número 557, entre avenidas 11 e 13, no Centro, até as 18 horas, para descarga de concreto em uma obra. Já as sinalizações horizontais acontecem na Avenida 7 JP entre as ruas 3 JP e 15 JP, além das avenidas 1 JP, 3 JP e 5 JP, entre as ruas 10 e 15 – todas no Jardim das Palmeiras.

No mesmo bairro, prossegue o recapeamento, agora nas ruas 5 JP e 6 JP, entre as avenidas 3 JP e 7 JP, e também nas ruas 5 JP, 6 JP, 7 JP, 8 JP e 9 JP, entre as avenidas 7 JP e 9 JP.

Por sua vez, as suavizações interditam a Rua 12 com Avenida 14 (Santa Cruz), Rua 14 com Avenida 24 (Jardim São Paulo, Rua 13 com Avenida 2 (Vila do Rádio), Rua 14 com Avenida 22 (Santa Cruz), Rua 5 com Avenida 25 (Jardim Donangela), Rua 5 com Avenida 27 (Cidade Jardim) e rua 5 com avenidas 11, 15 e 19 (Saúde).

O tapa-buracos segue na Rua 16, entre as avenidas 5 e 1 (Terra Nova), e no Parque Flórida. Podas na Avenida 2 – acima da Rua 14 -, na escola Barão de Piracicaba e na Rua 7, entre as avenidas 5 e 7, no Jardim das Palmeiras. Manutenção nas praças do Floridiana e Senai, bem como roçagens, limpeza e pintura de guias no parquinho e área esportiva do Novo Wenzel, Projeto Luquinha (Jardim Guanabara), Avenida 80-A, Francisco Matarazzo, Ulysses Guimarães, vielas do Arco-Íris, Avenida Tancredo Neves, Avenida M-15, entorno da Igreja Boa Morte, área verde próxima à creche do Jardim das Nações I, Avenida Castelo Branco e Rua 6 (Jardim Progresso).