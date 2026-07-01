Serviço do Daae em rede de 400 milímetros sob a Rodovia Washington Luís pode causar baixa pressão em bairros das regiões do Jd. das Palmeiras e Jd. Centenário

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está realizando nesta quarta-feira (1) um reparo emergencial devido ao rompimento em uma adutora de 400 milímetros. A estrutura tubular que abriga a adutora passa sob a Rodovia Washington Luís.

A previsão para a conclusão do conserto é para durante a tarde desta quarta-feira (1). Já a normalização do fornecimento de água para os bairros abastecidos por essa adutora está prevista para ocorrer durante a noite desta quarta-feira (1).

Este conserto pode ocasionar baixa pressão ou afetar temporariamente o fornecimento de água nos imóveis que não possuem caixa d’água nas regiões do Jd. das Palmeiras e do Jd. Centenário.

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O Daae reforça a importância de ter caixa d’água nos imóveis, o que ajuda a diminuir os transtornos em situações como esta, e orienta o uso consciente da água, evitando desperdícios.