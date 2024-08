As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face chegaram, na manhã de sexta-feira (16), ao Carmelo do Imaculado Coração de Maria e de São José, no bairro São Dimas, em Piracicaba, onde foram recebidas pelas irmãs carmelitas descalças, que vivem ali recolhidas em oração, pelo bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca, além de padres e centenas de fiéis católicos emocionados.

Minutos antes de chegar ao Carmelo, o relicário com cerca de 150 quilos, contendo o osso do fêmur e um dos pés da santa Padroeira das Missões e doutora da Igreja, passou brevemente pela Paróquia Imaculada Conceição, na Vila Rezende, e pelo Mosteiro da Imaculada Conceição, que atualmente abriga as irmãs do Instituto Hesed. O trajeto foi acompanhado por devotos em carreata.

Ao adentrarem no Carmelo, as relíquias foram para o claustro das irmãs carmelitas de Piracicaba que, assim como a própria Teresinha em vida, nunca saem do convento e também não recebem pessoas de fora, exceto com autorização especial do bispo. Do lado de dentro das grades do Carmelo, as freiras acompanhadas de Dom Devair e alguns padres da Diocese, tiveram um momento de oração e silêncio junto ao relicário. Em seguida, homens do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar fizeram o transporte da urna para perto do altar, na área de acesso público, onde foi celebrada a primeira missa diante das relíquias e em meio aos fiéis que lotaram a nave principal do Carmelo.

O relicário permanecerá em Piracicaba até a manhã de segunda-feira (19) e ficará em exposição para veneração dos fiéis no Carmelo e também na Catedral.

Em entrevista nesta sexta-feira, o bispo Dom Devair relembrou que o contato com as relíquias e a veneração a Santa Teresinha, assim como a qualquer santo da Igreja, deve ser uma oportunidade de renovação da fé das pessoas em Jesus Cristo. “Os santos são nossos modelos de seguimento da Palavra de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles nos ajudam a perceber que é possível seguir e servir a Deus de forma plena, com orações, mas também com atitudes e uma vida realmente cristã. Nos espelhando em Santa Teresinha ou em tantos outros homens e mulheres santos como ela, podemos nos fazer mais semelhantes ao próprio Cristo”, afirmou.

A peregrinação das relíquias de Santa Teresinha ao Brasil ocorre por ocasião do Jubileu dos 150 anos de seu nascimento (2 de janeiro de 1873) e dos 100 anos da sua beatificação (29 de abril de 1923), comemorados no ano passado. Em Piracicaba, a visita é parte também das comemorações do Jubileu de Carvalho (80 anos) da Diocese de Piracicaba.

Carmelo Imaculado Coração de Maria e São José

17 de agosto

8h – Missa presidida pelo padre Inácio Cusmano

10h – Missa presidida pelo padre Geraldo Luís Boletini

14h – Missa presidida pelo padre Agnaldo Rogério dos Santos

16h – Missa presidida pelo frei Sebastião Reges dos Santos (CMES)

18h – Missa presidida pelo padre Giovane Ballione (Diocese de São Carlos)

19h – Saída do Carmelo em procissão luminosa até a Sé Catedral

Sé Catedral de Piracicaba

21h – Vigília com Irmã Kelly Patrícia, do Instituto Hesed

22h – Missa presidida pelo padre Rodrigo Simões Anholetto

23h – Vigília Vocacional com os seminaristas e vocacionados da Diocese

18 de agosto

0h – Missa presidida pelo padre Leandro Rasera Adorno

1h – Vigília com RCC, Pastoral Familiar e Setor FAmília, ECC e Equipes de Nossa Senhora

2h – Vigília com Movimento Sacerdotal Mariano, Segor Juventude e Terço dos Homens

3h – Missa presidida pelo padre Gilson Zem Parede Garcia

4h – Santo Rosário com Irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed

6h30 – Retorno das relíquias em carreata até o Carmelo

Carmelo Imaculado Coração de Maria e São José

8h – Missa presidida pelo padre Mateus Kerches Nicolucci

10h – Missa presidida pelo frei Airton Carlos Grigoleto (OFM Cap)

14h – Missa presidida pelo padre Robson Luiz Natis

16h – Missa presidida pelo padre Rafael Galvão Barbosa (SDB)

19h – Missa presidida pelo padre Kleber Fernandes Danelon