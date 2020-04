A cidade de Americana, que fica a 57 quilômetros de Rio Claro, confirmou na tarde desta sexta-feira (3) a primeira morte pelo novo coronavírus.

A Prefeitura Municipal junto com a Vigilância Epidemiológico divulgou a seguinte nota através de seu perfil oficial no Facebook:

“A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que recebeu, nesta sexta-feira (3), o resultado positivo para Covid-19 do exame realizado no senhor de 64 anos, que faleceu no dia 27 de março em hospital particular do município. A morte estava sendo tratada como suspeita até agora, quando o exame confirmou a causa como sendo por coronavírus. Com esse resultado, o município possui quatro casos confirmados de Covid-19; 38 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo 9 internados em hospitais, 14 em isolamento domiciliar e 15 que já cumpriram isolamento domiciliar (14 dias)”

Histórico da vítima fatal:

O morador de Americana que faleceu por Covid-19 começou a ter sintomas no dia 13 de março, procurou por assistência médica de um hospital particular, no dia 23 de março, quando foi diagnosticado com pneumonia bacteriana. Recebeu prescrição de antibiótico e foi liberado para tratamento em casa. Após três dias, a febre tinha passado, mas a falta de ar e cansaço continuaram. Com a piora do quadro na madrugada do dia 27 de março, foi internado às 1h30 e encaminhado para UTI com dificuldades respiratórias. O paciente teve agravamento do quadro e veio a óbito por volta das 12h30. Ressalta-se que o exame para coronavírus foi feito assim que o paciente deu entrada para internação e encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz.

O paciente estava entre os grupos com maior risco da doença, por ter mais de 60 anos, ser cardiopata e diabético. Além disso, teve contato com um paciente confirmado do município de São Paulo.