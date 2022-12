Antigo prédio que abrigou no passado a Escola Municipal ‘Marina Cyrino”, na Rua 4, Vila Operária, será reformado

A Secretaria Municipal de Educação está contratando uma empresa para executar obras de reforma e adequação de um prédio na Rua 4, na Vila Operária, para a instalação do futuro Centro Integrado Multidisciplinar ambulatorial de apoio às crianças, adolescentes e adultos da rede municipal de ensino. Nesta semana, a licitação apontou como vencedora do edital a empresa LMG Manutenções e Comércio em Geral Ltda, por ter ofertado a melhor proposta, no valor de R$ 95,6 mil, na tomada de preços. A expectativa é de que as obras se iniciem a partir de janeiro no prédio que abrigou no passado a Escola Municipal “Marina Cyrino”, que hoje está instalada no Cidade Jardim.

A equipe multidisciplinar do local será constituída por profissionais que desenvolverão ações voltadas para a qualidade do processo ensino-aprendizagem das crianças, adolescentes e adultos que apresentarem dificuldades e transtornos no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Os encaminhamentos serão realizados pelos profissionais das escolas municipais e avaliados pelos profissionais do Centro Integrado Multidisciplinar e serão inseridos no serviço ou reencaminhados aos serviços pertinentes à necessidade da criança, adolescente ou adulto.

O Centro Integrado Multidisciplinar é uma iniciativa intersetorial, mas que será comandada pela Secretaria Municipal de Educação, que ficará responsável por remunerar por meio dos recursos do Fundeb os professores, psicólogos e assistentes sociais que prestarão atendimento aos estudantes. A Fundação Municipal de Saúde, por exemplo, deverá contratar fonoaudiólogos. As pastas do Desenvolvimento Social e da Administração também atuarão em conjunto no Centro Integrado Multidisciplinar.

Em agosto deste ano, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que pedia autorização para a implantação do projeto. Vale lembrar também que a Secretaria Municipal de Educação abriu dois editais, conforme o JC noticiou anteriormente, para a contratação de empresas que deverão concluir as obras de construção das novas creches no Jardim das Palmeiras, na Estrada dos Costas, e no Residencial dos Bosques.