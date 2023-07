Refis do Daae é prorrogado até 31 de julho

O refinanciamento fiscal (Refis) do Daae de Rio Claro foi prorrogado até 31 de julho.

No Refis da autarquia, as negociações são para qualquer débito adquirido até 31 de dezembro de 2022 com parcelas em até 100 vezes para pessoa física e em até 200 vezes para empresas, com 100% de desconto nos juros e multas para pagamentos à vista e descontos progressivos de acordo com os valores das entradas negociadas.

Pelo WhatsApp do Daae, no número (19) 9.9290-6424, vários serviços são oferecidos através de atendimento automatizado pelo aplicativo de mensagens. O Refis também está disponível nesta ferramenta e o horário de atendimento pelo WhatsApp é das 8 às 18 horas, em dias úteis.

Tanto no atendimento presencial como pelo WhatsApp, é preciso apresentar cópias do RG e CPF e comprovante de endereço, documento de propriedade do imóvel como escritura, matrícula ou de compra e venda do imóvel. No caso de locatário, deve ser apresentado o contrato de locação, com firma reconhecida em cartório.

Para pessoa jurídica, tanto na categoria comercial como industrial, é necessária também a apresentação do cartão de CNPJ e contrato social por um representante legal da empresa.

Ao final do atendimento via WhatsApp, o usuário deve imprimir o termo do acordo do parcelamento, assinar, digitalizar ou tirar foto e enviar pelo aplicativo.

Caso o usuário prefira negociar pessoalmente, deve comparecer, com os documentos já citados, na sede administrativa do Daae, na Avenida 8-A, 360, Cidade Nova, de segunda à sexta-feira, das 8 às 15h30.

O atendimento é feito através de agendamento pela Central de Atendimento, na linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende telefones fixos e celulares.

O Refis do Daae também é uma medida importante para reforçar o caixa da autarquia, viabilizando investimentos necessários para melhorias na captação, tratamento e fornecimento de água em toda a cidade.