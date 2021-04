Em Rio Claro, além de tantas outras mudanças, o mês de março foi marcado pelo silêncio das vozes formadas pelas cantoras do grupo Mulheres que Cantam e Encantam, que por 15 anos ininterruptos, trouxeram para a cidade um show especial em comemoração ao mês das mulheres.

O grupo integra o trabalho da Orquestra Filarmônica de Rio Claro. “Chegamos a preparar uma live para o início de abril, mas, nosso trabalho, historicamente, inclui a doação de alimentos e isso não seria possível nesse momento, então ele foi adiado. Não tivemos as vozes em março, mas, teremos o show Remember muito em breve”, explica Willian Nagib Filho, Presidente da Orquestra Filarmônica.

A história do grupo Mulheres que Cantam e Encantam começou em fevereiro de 2005, quando o Grupo Ginástico Rioclarense pediu à Orquestra um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No mesmo período, a então vereadora Maria do Carmo, fez uma solicitação parecida. “Eu sempre fui apaixonado pelas cantoras, principalmente os conjuntos de baile que levam alegria para tanta gente. E na primeira vez que fui diretor do Ginástico, eu e o Willian Nagib tivemos a ideia de criar esse grupo. Já tínhamos levado a Orquestra para dentro do clube com várias óperas, mudando o perfil das apresentações, que antes era apenas o de levar artistas famosos”, relembra João Zaine.

“Inicialmente, pensamos que seria um único evento, mas, a repercussão foi imediata e nunca mais paramos”, relembra Willian Nagib Filho, presidente da Orquestra Filarmônica. “Temos inclusive esse nome registrado no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que garante plenos poderes pelo uso da marca”.

Cantar com a Orquestra Filarmônica era um sonho antigo das amigas e cantoras Cláudia Guilherme e Ariane Nagib. Na ocasião, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro contava com apenas uma solista, Júlia Simões, que também faz parte do projeto Mulheres que Cantam e Encantam. “Eu vi a Filarmônica nascer em 1995, eu acompanhei tudo de perto, fiz parte desse movimento e já conhecia esse DNA inovador, ousado, essa vontade de fazer diferente e dar voz aos artistas e por inúmeras vezes pedimos para cantar com os músicos e tudo aconteceu na hora certa”, relembra Ariane.

Cláudia Guilherme é bastante conhecida na cidade à frente da banda Neon, mas, confessa que nada se comparada à emoção que sentiu na sua estreia com o grupo. “Eu sempre tive banda, mas nunca tinha cantado com uma Orquestra. Quando eu entrei no palco senti a música entrar dentro de mim, como nunca tinha acontecido em toda a minha vida e eu chorei. Ainda me emociono só de lembrar”, relembra Cláudia Guilherme, que faz parte do Mulheres desde a formação inicial.

Na ocasião em que o grupo foi montado, os filhos ainda eram pequenos e elas já estavam envolvidas em outras profissões – Ariane é dentista e Cláudia pedagoga. “Ensaiávamos com as crianças brincando e correndo pelo clube, uma alegria, uma emoção que não tem fim”, diz Cláudia.

Não por menos, uma nova geração de artistas vem somar ao grupo que esse mês, completa 15 anos de formação. Nicole Nagib, de 18 anos, filha dos músicos Ariane e William Nagib Filho, surgiu pela primeira vez no palco de um show do grupo Mulheres que Cantam e Encantam em 2013.

Com apenas 10 anos de idade e caracterizada de Michael Jackson, ela soltou a voz com Music em Me, extraída do álbum de mesmo nome, lançado pelo artista em 1973. “Era um show temático, em homenagem ao Michael e queríamos alguém que tivesse aquele timbre infantil, do início de carreira, e a Nicole era perfeita”, relembra Cláudia. “Ela ficava batendo o pezinho marcando a música, o público aplaudiu de pé”, relembra com os olhos marejados de lágrimas. “Eu adorava, participa dos ensaios antes mesmo de me apresentar, mas, me lembro que naquele dia fiquei muito nervosa. Tenho muitas amigas que cantam e queremos levar essa tradição adiante, se eu conseguir, quero que isso se torne a minha profissão”, diz Nicole.

Enquanto a live não tem nova data agendada, elas brindam aos fãs com publicação nas redes sociais de trechos de suas participações em outros shows. O acesso pode ser pela página da Orquestra Filarmônica de Rio Claro no Facebook (filarmonicaderioclaro), Instagram (filarmonicaderioclaro) e Youtube (Orquestra Filarmônica de Rio Claro).