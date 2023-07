Recesso de 3,5 milhões de estudantes começou nessa segunda-feira em todo o Estado. Foto: Governo de SP.

Recesso de 3,5 milhões de estudantes começou ontem, segunda-feira (3)

Começaram nesta semana as férias para os 3,5 milhões de estudantes matriculados nas escolas estaduais das 91 Diretorias de Ensino do estado de São Paulo. No calendário, publicado no Diário Oficial, a data é a mesma em todas as 5,3 mil unidades vinculadas à Secretaria Estadual de Educação. As aulas retornam em 25 de julho para início do segundo semestre.

“Nesta primeira parte do ano concentramos nossos esforços em atrair os alunos para as escolas. Acompanhamos a frequência escolar com o aplicativo Diário de Classe e o painel Aluno Presente, avaliamos o nível de aprendizagem na Prova Paulista e criamos o Material Digital com aulas dinâmicas a atuais”, destaca Renato Feder, secretário da Educação do Estado de São Paulo.

Dentro do período de recesso, os docentes também terão 15 dias de férias, de 3 a 17 de julho. O calendário também prevê o replanejamento em 24 de julho. O cronograma garante o cumprimento dos 200 dias letivos, previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), mas cada escola pode organizar de forma autônoma o próprio calendário pedagógico e de atividades. O encerramento do ano letivo está previsto para o dia 15 de dezembro.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo preparou mais uma novidade e oportunidade para os estudantes do ensino médio: o Provão Paulista. A nova avaliação poderá ser utilizada como entrada direta para 20 mil vagas nas principais universidades públicas de São Paulo. A prova será seriada e aplicada para os alunos de todas as séries do ensino médio, já neste ano, em novembro.