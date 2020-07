Nesta terça-feira (21), a Receita Federal interceptou 632 kg de cocaína no Porto de Santos.

A carga de argamassa (mistura de cimento, areia e aditivos usada para assentar pisos e revestimentos e nivelar superfícies), acondicionada em sacos, tinha como destino final o Porto de Antuérpia, na Bélgica, e foi selecionada para conferência através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por escâner.

Houve indicação positiva para presença de drogas do cão de faro da Receita Federal, aumentando as suspeitas. Como é possível observar nas fotos e no vídeo, a cocaína estava acondicionada em tabletes e oculta dentro de alguns sacos da carga.

A droga interceptada pela Receita Federal foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir de sua localização e prosseguirá com as investigações, com base nas informações fornecidas pela Receita.

Em 2020, a Alfândega de Santos já apreendeu mais de 11 toneladas da droga, representando cerca de 40% de toda a cocaína apreendida pela Receita Federal no País.