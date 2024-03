Imagem ilustrativa

Nesta segunda-feira (18), diversas interdições estão programadas de acordo com o boletim emitido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário.

No Jardim Guanabara, estão previstos recapeamentos em inúmeros pontos do bairro. Além disso, haverá interdições devido a obras de drenagem em áreas como Av. 38A, cruzamento com Rua 13A – Ulysses Guimarães; Av. 56, cruzamento com a Rua 10, na Vila Olinda; Ruas Alpha e Avenida Potencial, no bairro Nova Rio Claro; ruas do bairro Nova Veneza; Ruas 27 e 28, no Jardim Mirassol; Rua 23, no Jardim Anhanguera; e Avenida 70, entre a Rua 3 e a Rua 1, no Jardim Araucária.

Outras intervenções incluem obras de suavização de valetas, que ocorrerão em locais como Rua 5 com Avenida 6, no sentido da Rua 5 entre a Avenida 4, e a Avenida 6, na Zona Central; Rua 5 com Avenida 6, no sentido da Rua 5, entre a Avenida 6 e a Avenida 8, na Zona Central; Rua 1 com Avenida 20, no sentido da Rua 1 entre a Avenida 18 e a Avenida 20, na Zona Central; Rua 1 com Avenida 20, da Rua 1 entre a Avenida 20 e a Avenida 22, na Zona Central; Rua 16 com Avenida 29, da Avenida 31, entre a Rua 16 e a Rua 17, no Bairro Olímpico; Rua 16 com Avenida 29, da Avenida 27, entre a Rua 15 e a Rua 16, no Bairro Olímpico; Rua 18 com Avenida 29, da Rua 18, entre a Avenida 29 e a Avenida 27, no Jardim Quitandinha.

Finalmente, os serviços de tapa-buraco continuam em andamento em várias localidades, tais como Rua 8A com Avenida 58A, no Jardim América; Rua 23 com Avenida 54, no Jardim Paulista (nas proximidades da escola Lúcia A.P. Buschinelli); Avenida Ulisses Guimarães, próximo à Unesp, no Jardim Chervezon; Rua 12 com Avenida 68, no Jardim Cidade Azul; e Rua 06, Rupiara. Também estão previstas a retirada de lombadas na Av. M27 entre as ruas M04 e M02, no Jardim Chervezon, e a retirada de prismas na esquina da Av. M29 com a Rua M4, no Jardim Floridiana.