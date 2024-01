Os serviços de recapeamento continuam hoje no Jardim das Palmeiras, mais precisamente nas ruas 11, 12, 13, 14 e 15, entre as avenidas 1 e 9. Já as suavizações de valetas causam interdições na Rua 3 com Avenida 38, Rua 4 com Avenida 40, Rua 10 com avenidas 18, 19 e 32, e Rua 13 com avenidas 18, 19 e Saudade.

O tapa-buracos, por sua vez, prossegue na Rua 1 com Avenida 4 (Regina Picelli), Bom Retiro, Escola Pieroni (Avenida M 15, Jardim Independência), Avenida 40 entre ruas 12 e 13 (Santana), Jardim Cervezão, Bosques do Rio Claro, Parque Flórida e Consolação.

Manutenção de praças está programada para o Jardim América e Santana, enquanto as roçagens, limpeza e pintura de guias acontecem na Estrada do Sobrado, Avenida M 37 (Jardim Progresso), Parque Flórida, Avenida Kennedy, Avenida M 15, Avenida M 4, Avenida Ulysses Guimarães (trecho do bairro Bela Vista), Jardim São Paulo, Jardim Itapuã, Jardim Anhanguera e Jardim Kennedy.

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Sistema Viário também informa que até as 17 horas estará interditada parcialmente a Avenida Tancredo Neves no sentido centro, com bloqueio total no cruzamento da Rua 18, devido a uma obra da Comgás. Motoristas que trafegam pela Avenida 5 serão avisados sobre o desvio já na altura da Rua 14.

O cadastramento para expedição dos cartões de gratuidade dos idosos e deficientes continua na antiga estação ferroviária (Rua 1 com Avenida 1), onde é possível ainda solicitar a transferência de créditos remanescentes da Rápido São Paulo para a concessionária Sou Transportes. Em caso de dúvidas ou divergências, entrar em contato no telefone (19) 3525-7758 ou no endereço eletrônico [email protected].