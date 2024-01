Reunião sindical realizada nessa quarta-feira (24) pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de RC

Vale-alimentação vai aumentar para R$ 850,00 neste ano, o que representa um aumento de 28,79% no benefício. Ganho real no salário será de 5%, menor que em 2023

Os servidores públicos municipais associados ao Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Rio Claro (Sindmuni) aprovaram, nessa quarta-feira (24), a nova proposta do Governo Gustavo Perissinotto (PSD) de aumento salarial de 5% à categoria. No final da manhã de ontem, a então proposta de dissídio baseada na inflação do período, estimada pelo IBGE em 4,62%, foi atualizada para 5%.

O valor do vale-alimentação também aumentará, passando dos atuais R$ 660,00 para R$ 850,00, sendo considerado pelo prefeito como um dos maiores do interior paulista. No ano passado, o reajuste no salário do funcionalismo público foi de 8%, assim como em 2022. No ano de 2021, primeiro da atual gestão, o aumento esteve “congelado” diante do decreto de calamidade pública durante a pandemia da Covid-19.

“A assembleia ocorreu de forma tranquila e contou com a presença de vários servidores municipais. O evento teve como objetivo discutir a proposta apresentada pela Administração Municipal. Após um debate construtivo, a proposta foi aceita por unanimidade e agora segue para a Câmara Municipal”, comunica o Sindmuni.

De acordo com o presidente do sindicato, Carlos Monte, a assembleia foi positiva, “apesar de todos desejarem um reajuste maior. O aumento no cartão-alimentação foi visto como uma vitória pelos servidores. No entanto, há muito trabalho a ser feito e a luta continua”, declarou ao Jornal Cidade na noite de quarta-feira.

Para o secretário municipal de Administração, Rogério Marchetti, o resultado da assembleia também é comemorado. “Quisemos melhorar o vale-alimentação e deu certo, agora irá para R$ 850,00”, diz. Além disso, haverá um reajuste de 18,20% nos tickets lanche/refeição, indo para R$ 39,00/dia. A data-base da categoria é 1º de fevereiro.

Apesar da avaliação dos sindicalizados que participaram da assembleia, outros servidores que se sindicalizaram recentemente alegaram que teriam sido impedidos de entrar na reunião. Anteriormente, o próprio Sindmuni havia comunicado que a participação no encontro seria fechada apenas para sindicalizados, gerando críticas por parte do funcionalismo que não está associado à entidade.