A Câmara Municipal vota na manhã desta quinta-feira (8), a partir das 9h da manhã, o projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que concederá um reajuste de 5% nos salários dos servidores públicos de Rio Claro. A propositura chega ao plenário, oficialmente, nesta quarta-feira (7) em sessão extraordinária marcada para as 17 horas. Conforme repercutido anteriormente pelo JC, o índice foi uma contraproposta da Prefeitura ao Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Rio Claro (Sindmuni), que acatou o valor durante assembleia no final de janeiro.

O valor do vale-alimentação também aumentará, passando dos atuais R$ 660,00 para R$ 850,00, sendo considerado pelo prefeito como um dos maiores do interior paulista. No ano passado, o reajuste no salário do funcionalismo público foi maior, chegando a 8%, assim como em 2022. No ano de 2021, primeiro da atual gestão, o aumento esteve “congelado” diante do decreto de calamidade pública durante a pandemia da Covid-19.

Na opinião da entidade que representa os servidores, a reunião sindical foi positiva, porém a vontade era de um reajuste maior. Ainda assim, o aumento no cartão-alimentação foi visto como uma vitória pelos servidores presentes na assembleia. Os novos valores valem também para os servidores do Poder Legislativo, autarquias, fundações, além do Instituto de Previdência, bem como aos inativos e pensionistas.

Anteriormente, o secretário municipal de Administração, Rogério Marchetti, declarou também que haverá um reajuste de 18,20% nos tickets lanche/refeição, indo para R$ 39,00/dia. A data-base da categoria é 1º de fevereiro. Apesar da avaliação dos sindicalizados que participaram da assembleia, outros servidores que se sindicalizaram recentemente alegaram que teriam sido impedidos de entrar na reunião. Anteriormente, o próprio Sindmuni havia comunicado que a participação no encontro seria fechada apenas para sindicalizados, gerando críticas por parte do funcionalismo que não está associado à entidade.