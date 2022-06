Rio Claro realiza nos dias 13, 14 e 15 de julho o 27º Simpósio da Educação e as inscrições gratuitas já podem ser feitas pelo endereço https://www.educacaorc.com.br/?=biblioteca/view&biblioteca=7005711. “Teremos ampla programação, com mesas comandadas por importantes nomes do meio pedagógico e tratando de temas muito relevantes para o setor, além de diversas oficinas”, destaca a secretária municipal da Educação, Valéria Velis.

O tema do simpósio é “Tempo de ‘Curricular’” e estão confirmadas as presenças do professor doutor Miguel Gonzáles Arroyo, que fará abertura do evento e, participando das mesas, os professores doutores Romualdo Dias (Unesp Rio Claro), Marcos Garcia Neira (USP), Maria do Carmo Lobato da Silva (Unifap), Rosvita Kolb Bernardes (UFMG), Paula de Lima, Gisela Wajskop (Escola do Bairro), Rosaura Soligo, Dagoberto José Fonseca (Unesp Araraquara) e Pedro Ganzeli (Unicamp).

Haverá emissão de certificado. A organização do simpósio também firmou parceria com a editora Vozes e haverá estande com os livros do professor Miguel Arroyo vendidos com desconto.

A programação completa do 27º Simpósio Rio-clarense da Educação pode ser consultado no endereço https://www.educacaorc.com.br/?r=biblioteca/view&biblioteca=7005711, pelo qual também são feitas as inscrições para o evento.

A realização é da prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, e do Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico (CAP).