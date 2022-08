Nessa quinta-feira (25) das 10h30 às 15 horas, profissionais do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) de Piracicaba estarão no PAT de Rio Claro realizando cadastros e atendimentos presenciais para as pessoas com deficiência que buscam inserção no mercado de trabalho.

Essa ação tem apoio da prefeitura, que solicitou ao governo estadual que equipe do PEI esteja a cada 15 dias no PAT para a realização desse trabalho. “Fomos atendidos e a cada quinzena as pessoas com deficiência podem buscar orientação do PEI na unidade local do PAT, o que representa um importante auxílio na busca de emprego”, ressalta o prefeito Gustavo.

Para receber esse serviço é necessário fazer agendamento. Os contatos podem ser feitos pelo whatsapp (19) 984130085 ou pelo telefone (19) 3524-0504. Essas linhas são do PEI e, por meio delas, são feitas todas as orientações sobre os documentos, atestados e outros detalhes para o atendimento presencial.

O PEI é iniciativa do governo estadual e faz parte do programa Meu Emprego Inclusivo, realizado por meio das secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico. A prefeitura é parceria por intermédio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Meyer, ressalta que Rio Claro dá, com esse serviço, mais um passo no caminho da inclusão, focado no emprego e geração de renda. “O mais importante nessa ação é estreitar o contato entre as pessoas com deficiência e as empresas da cidade”, destaca.

O PEI Piracicaba apoia a inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho com base na Metodologia do Emprego Apoiado. Desenvolvendo ações de assessoria, orientação, treinamento e acompanhamento personalizado, para pessoas com deficiência e empresas, antes, durante e depois da contratação destes profissionais.