Thalison Mendes foi nomeado novo secretário de Segurança e Defesa Civil de Rio Claro

Aos 32 anos e com 10 anos de experiência em gestão pública, Thalison Mendes aceitou o convite para encarar um dos maiores desafios até hoje: comandar a secretaria de Segurança e Defesa Civil de Rio Claro. Formado em Gestão de Pessoas, ele afirma que está disposto a fazer história no cargo e respondeu a alguns questionamentos da reportagem neste início de trabalho; confira a seguir.

JC: Como foi receber o convite para assumir uma das secretarias que tem uma das cobranças mais latentes da população? A segurança sem dúvida é uma preocupação de todos os cidadãos.

Secretário: “Recebi com muito orgulho, pois trata-se de uma das pastas mais importantes e estratégicas da administração. Mais do que um desafio, recebi esse convite como uma missão. Desde que assumimos, estamos trabalhando diuturnamente para que possamos dar a pronta resposta que a sociedade espera em relação à segurança pública“

JC: Entre suas primeiras ações foram feitas visitas a PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Qual foi o objetivo e a sua impressão?

Secretário: “Desde o momento em que assumi o comando da pasta, elenquei algumas prioridades e metas. Entre elas foi a implantação de uma política permanente de integração entre as forças de segurança que atuam no município. As primeiras agendas institucionais que realizei durante essa semana foram com o comando do 37º Batalhão da Polícia Militar, com o Delegado Seccional de Polícia e com o Capitão do Corpo de Bombeiros. Essas reuniões servem, sobretudo, para criarmos uma unidade na atuação. Quando as instituições trabalham de forma conjunta, integrada e sinérgica, os resultados tendem a aparecer de maneira mais rápida. Em breve vamos propor a criação de um comitê interinstitucional, com reuniões periódicas para tratar de assuntos relativos à segurança pública e a proteção da população

JC: O município de RC vive uma onda que assusta em relação a homicídios. Cidades bem maiores não têm as estatísticas que temos. Existe uma guerra entre criminosos e isso está explícito. Fato esse que gera medo na população. Muita gente diz: “Ah mas eles estão matando entre eles”. Acontece que não existe hora para as ações e recentemente uma delas aconteceu em um supermercado. Por pouco a caixa não tomou um tiro de fuzil. Não podemos descartar que pode ser que uma hora ou outra um inocente seja morto nessa guerra por uma bala perdida. Como pretende, se podemos dizer ‘instaurar’ a paz novamente no município? Será que isso é possível?

Secretário: “Não há fórmula mágica para resolver ou mitigar a questão dos homicídios. As autoridades policiais vêm se empenhando de maneira árdua nas investigações. É um assunto de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A nós, cabe fortalecer cada vez mais a segurança primária, buscando combater o crime em sua origem. A GCM de Rio Claro possui diversos programas de aproximação com a população, como o GEDUC, o Cão Doutor – Cinoterapia, entre muitos outros. A natureza da nossa corporação é a da polícia comunitária, uma instituição cidadã que deve estar próxima do cidadão. Entretanto, nossa gestão não se furtará de promover todos os investimentos possíveis e necessários na corporação, seja em equipamentos ou no capital humano”

JC: A Defesa Civil realiza um importante trabalho em RC e no ano passado se desdobrou para atender uma enorme quantidade de chamados principalmente de incêndios. Diante do que estamos vendo no mundo com as mudanças climáticas se as cidades não estiverem preparadas irão sofrer. Qual a sua proposta para fortalecer a Defesa Civil de Rio Claro? Não acha que seria interessante a exemplo de outras cidades criar a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e o plano de carreira para esses profissionais?

Secretário: “A Defesa Civil de Rio Claro sempre foi referência para os demais municípios. O Prefeito Gustavo realizou grandes investimentos no departamento com aquisição de equipamentos e treinamentos de servidores. Já solicitei à direção da Defesa Civil um estudo para a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, composta de cargos específicos de Agentes de Defesa Civil, inclusive com plano de carreira. As mudanças climáticas pelas quais estamos passando está mudando completamente a forma dos gestores pensarem. O olhar para a prevenção e proteção tem se tornado cada vez mais crítico e prioritário. Teremos grandes desafios pela frente e só com gestão e investimentos poderemos alcançar resultados satisfatórios”

JC: Sobre a GCM é fato que ela hoje tem um papel na segurança bem diferente do que quando ela foi criada no município. Tivemos recentemente um reforço no número de profissionais que integram a corporação mas ainda é pouco pela demanda da cidade. O que o senhor já avaliou sobre isso e o que pretende aperfeiçoar neste sentido?

Secretário: “A nossa avaliação inicial é de que o quadro atual ainda é deficitário. Rio Claro cresceu muito e com isso houve um aumento substancial de nossas demandas, além de novas demandas que surgiram. Na maior brevidade, vamos iniciar um estudo de viabilidade de um novo concurso, que atenda à necessidade da população e se enquadre nas condições orçamentárias do município”

JC: Por fim qual o recado que o senhor deixa para à população de Rio Claro?

Secretário: “Temos uma importante missão pela frente. Os primeiros contatos com a pasta foram extremamente produtivos. Trata-se de uma secretaria com uma estrutura bastante avançada, que é referência para diversas cidades do Brasil. Mas, muito mais importante do que a estrutura física, é a estrutura de pessoal. Temos profissionais da mais alta qualidade, seja na GCM, na Defesa Civil ou na Vigilância Patrimonial. Estamos implantando uma gestão participativa, onde os servidores que fazem parte do processo, participam das tomadas de decisão. Queremos extrair o melhor de cada um, para que possamos entregar uma cidade mais segura e protegida”.