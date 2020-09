Na tarde dessa segunda-feira (14), mais um incêndio atingiu a Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’ (Feena). Desta vez, uma área de, aproximadamente, 20.000m² se soma a outras já destruídas pelo fogo na unidade de conservação somente neste ano.

De acordo com a Defesa Civil, mesmo com o apelo para a questão de queimadas, por duas vezes as equipes do órgão, em apoio à Brigada de Incêndio da Feena e contando com a Guarda Civil, trabalharam no combate ao foco de incêndio na mesma área.

“O problema não foi maior em função do alinhamento de ações de resposta que as secretarias municipais de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário vêm desenvolvendo com os diversos segmentos relacionados com a gestão da floresta”, explica capitão Wagner Araújo, da Defesa Civil.

Segundo a administração da Feena, a maioria dos incêndios registrados na unidade é provocada por ação humana, sendo acidentais e criminosos. O fato de a floresta ter extensa fronteira com o município, da qual seis quilômetros são críticos, favorece esse tipo de acontecimento.

A unidade tem, no total, 2.230 hectares, quase a mesma dimensão da cidade de Rio Claro.

Bom Retiro

Outra ocorrência de incêndio foi registrada na segunda-feira (14) no Bairro Bom Retiro e exigiu o trabalho de equipes da Defesa Civil no combate às chamas.