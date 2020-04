O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no Estado foi de 58% no último domingo (26). Segundo o levantamento, Rio Claro atingiu 61%, sendo que a adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%.

Apesar do resultado próximo ao ideal, o município não figura entre as 20 principais localidades do Estado com os melhores resultados alcançados no final de semana. Consequentemente, inúmeras têm sido as críticas de populares contra os que estão desrespeitando a quarentena e se aglomerando em locais públicos, como na Avenida 29, área do aeroclube.

“A vida está seguindo normalmente em Rio Claro, principalmente na Avenida 29, com pessoas fazendo caminhada, tomando água de coco e caldo de cana”, destaca a internauta Damaris Pereira, na rede social do JC. “Ninguém está em isolamento, domingo, por exemplo, a região da 29 estava lotada e as pessoas circulando sem máscaras”, disse, também, Nani Elaine.

O prefeito João Teixeira Junior afirmou recentemente, quando o município atingiu o mesmo índice no dia 21 de abril, que gostaria que o percentual de adesão fosse maior para que mais vidas possam ser salvas nesta pandemia. “Se mais pessoas tivessem seguido as recomendações das autoridades de saúde e ficado em casa nesta quarentena, poderíamos estar vivenciando um quadro melhor”, observa Juninho.

Para o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, os órgãos de segurança têm agido nesses casos, mas a colaboração popular é fundamental. “Tanto a Guarda Civil quando a Polícia Militar trabalham de forma ininterrupta neste momento, atendendo aos chamados envolvendo aglomerações para coibir e orientar. Mas para uma cidade de 206 mil habitantes, não temos condições de parar em todos esses locais. A população deve fazer o seu papel e respeitar o isolamento, ser consciente e colaborar coletivamente”, explica Bellagamba.

Já Maurício Monteiro, secretário municipal de Saúde, reforça que o isolamento social é a única forma de achatar a curva da pandemia. “Desta forma, teremos condições de atender aqueles que ficam doentes, ao mesmo tempo em que aguardamos que novas alternativas surjam para o tratamento de doentes da Covid-19”, ressalta o secretário.

Números

Boletim divulgado no início da tarde de segunda-feira (27), pela Secretaria Municipal de Saúde, indica que Rio Claro registrou mais um caso confirmado de coronavírus no município. É de um homem com menos de 40 anos, que foi internado no domingo. Agora, são 29 casos, sendo que 12 foram diagnosticados em testes rápidos e irão passar por novos exames.

O boletim também registra dois óbitos em investigação, sendo de um homem idoso que faleceu na noite de sábado e de uma mulher idosa que faleceu na noite de domingo.

Mortes

Rio Claro registrou seis óbitos nesta pandemia, sendo apenas um de paciente não idoso, de 48 anos, segundo boletim divulgado.