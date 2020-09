Foto: Concessionária Ecovias

Cerca de 129,9 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista entre a sexta-feira (4) e o início da tarde deste sábado (5). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as rodovias que ligam a capital ao litoral sul de SP, o movimento provocado pelo feriadão do Dia da Independência foi o maior nas rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes desde março, quando teve início a pandemia da Covid-19.



Para dar conta da demanda, a concessionária implantou na noite de sexta-feira (4) a operação descida 7×3 – na qual a descida é feita pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, enquanto a subida é realizada pela pista norte da Imigrantes. Até as 13h deste sábado, cerca de 60,7 mil veículos já haviam retornado a São Paulo.



O excesso de veículos provocou lentidão nas rodovias que levam ao litoral. Os congestionamentos começaram na tarde de sexta-feira e foram agravados por um acidente na altura do km 35 da Anchieta, em direção à Baixada Santista. O tráfego chegou a ser interrompido por volta das 16h para as operações de resgate, o que provocou filas entre o km 31 e o km 35.



As rodovias continuaram congestionadas até a manhã deste sábado, com o motorista tendo de reduzir a velocidade já na chegada ao litoral. A Ecovias informa que as condições do Sistema Anchieta Imigrantes foram normalizadas por volta das 11h.



Para evitar aglomerações nas praias paulistas, o governo estadual anunciou o envio de 20 mil policiais militares para cidades litorâneas. Os agentes vão usar megafones para garantir o distanciamento social nas praias, bares e restaurantes, além de ajudar no trabalho de fiscalização do uso de máscaras.



ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS



Em maio, quando a quarentena no estado estava em sua fase mais rigorosa, o governador João Doria (PSDB) e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciaram a antecipação de feriados municipais e estaduais, com o objetivo de forçar o isolamento social. A medida foi acompanhada por diversos outros municípios da Grande São Paulo.



Os feriados que foram antecipados para maio foram os de Corpus Christi (11 de junho), Revolução Constitucionalista (9 de julho) e Consciência Negra (20 de novembro).