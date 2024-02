O recapeamento no Jardim das Palmeiras está programado para hoje nas ruas 8, 9, 10, 11 e 12, no quarteirão entre as avenidas 7 JP e 9 JP. Já as suavizações de valetas provocam interdições na Rua 1 com Avenida 25 (Vila Santo Antônio), Rua 1 com Avenida 22 (Centro), Rua 5 com Avenida 27 (Cidade Jardim), Rua 5 com Avenida 25 (Jardim Donangela), Rua 5 com avenidas 19, 15 e 11 (Saúde), Rua 12 com Avenida 14 (Saúde), Rua 13 com Avenida 2 (Vila do Rádio), Rua 14 com Avenida 22 (Santa Cruz) e Rua 14 com Avenida 24 (Jardim São Paulo).

Também ocorre interrupção de trânsito em outros locais da cidade, conforme informações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário. Na Rua 8, entre avenidas 11 e 13 (Centro), haverá bloqueio até as 18 horas para descarga de concreto em obra, enquanto na Rua 10-A com Avenida 28-A (Vila Alemã), a interrupção será das 18 às 22 horas para o encontro de líderes da Assembleia de Deus.

Por causa de uma nova ligação de esgoto, a BRK Ambiental avisa que até as 12 horas interromperá o tráfego na Avenida 12 entre as ruas 9 e 11 (Santa Cruz). Outras interrupções acontecem na Avenida 38-A com Rua 13-A (Vila Alemã), Avenida 56 com Rua 10 (Vila Olinda), Rua Alpha e Avenida Potencial (Distrito Industrial), Nova Rio Claro, Nova Veneza e no Jardim Mirassol (ruas 27 e 28).

Sinalizações de solo na Avenida 58-A com Rua 9-A, Avenida 60-A com Rua 7-A e Avenida 62-A com Rua 7-A, no Jardim América.

Tapa-buracos na Rua 16 entre avenidas 5 e 1 (Terra Nova), podas de árvores em Ajapi e manutenção na praça do Senai. Roçagens, limpeza e pintura de guias no Grupo Escoteiro Santa Cruz, USF Guanabara e USF Brasília, Jardim Novo, Francisco Matarazzo, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, paredão da Fepasa, Rua 15 B (Bela Vista), Rua 6 (sentido Jardim Progresso), Rua 2-A a partir da Avenida 26 (sentido Centro), área verde perto da creche do Jardim das Nações I e Castelo Branco.