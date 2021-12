Nos dias 18, 19 e 20 de Dezembro, o Projeto Missionário Inclusivo Semente de Jesus, juntamente com a Associação Beneficente Projeto Vida e a Igreja Evangélica Tempo de Adoração com o apoio do Vereador Pastor Diego Gonzalez, realizaram festinhas de natal com brinquedos, um culto especial para as crianças, cachorro quente, refrigerante, sorvete e também a entrega dos sacos de presentes para as crianças que foram apadrinhadas.

As festas aconteceram nos bairros Jardim Conduta, Jardim Paulista 1, Bom Retiro e Jardim das Nações, além de um caminhão com brinquedos que foi entregue no bairro Maria Cristina.

Foram distribuídos mais de 1.000 brinquedos e entregues mais de 360 sacos de presentes. A ação contou com a ajuda de vários voluntários que se vestiram com fantasias para alegrar mais ainda o dia das crianças e também contou com a presença do Pedro, Assessor do Deputado Alex de Madureira e a empresa Labuta!

Essa ação entre os projetos acontecem a mais de 10 anos e em todos os anos conta com o apoio da população para presentear as crianças!