Clientes podem retirar sementes mágicas no Projeto Recicla de terça a domingo

Cada CPF pode retirar 2 sementes (1 de cada) na loja do projeto

O Projeto Recicla do Shopping Rio Claro está com uma ação especial para desejar um Ano-Novo muito próspero. A ação estará distribuindo gratuitamente, no período de 5 a 30 de dezembro, sementes mágicas com as palavras família e amor. Cada CPF pode retirar 2 sementes (1 de cada) na loja do Projeto Recicla, localizada ao lado da Suco Bagaço.

“A proposta da ação do Projeto Recicla é que as sementes simbolizem a importância da família e o amor, e o desejo da equipe do Shopping Rio Claro de um novo ano que valorize esses dois pilares, a família e o amor, e que seja próspero para todos nós. O tema da campanha é Plantar um 2025 com as melhores coisas da vida”, afirma Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

Os clientes podem retirar as sementes mágicas no Projeto Recicla de terça a domingo das 13h às 20h, lembrando que são 2 sementes por CPF e que no dia 25 de dezembro o Shopping estará fechado.

Shopping Rio Claro

Com 65 mil m² de área total, o Shopping Rio Claro é o empreendimento comercial que disponibiliza o maior mix de marcas na macrorregião de Rio Claro, reunindo em um só local uma grande diversidade de lojas e serviços.

O Shopping Rio Claro possui mais de 150 operações, sendo cinco lojas-âncora (C&A, Caedu, Lojas Americanas, Renner e Academia SelfIt), três megalojas (Ri Happy, Polo Wear e Lojas União 1A99), três semiâncoras (Kalunga, Centauro e Di Gaspi), Praça de Alimentação com 15 operações de fast food e dois restaurantes, além de casa lotérica, casa de câmbio, Poupatempo e Grupo Cine – com cinco salas de cinema, sendo duas Premium.

Localizado em uma área privilegiada, o mall é um importante local de compras, lazer e entretenimento para adultos e crianças da cidade e região, oferecendo excelentes opções de compras, segurança e estacionamento para 1.100 vagas.