A Secretaria Municipal de Obras está elaborando o projeto-executivo para a construção de um viaduto na Rua 14, entre as avenidas Tancredo Neves e Visconde do Rio Claro. O projeto, uma das propostas de intervenção viária mais ousadas dos últimos anos no setor do município, deve ficar pronto em até 90 dias. Segundo Valdir Oliveira Junior, titular da pasta, “vai ligar o trecho da Rua 14 até o outro trecho da 14, por cima das avenidas. Somente essa obra é orçada em cerca de R$ 35 milhões”, afirmou em entrevista nesta semana no Grupo JC de Comunicação. A expectativa é de que obra saia do papel no segundo semestre deste ano.

Para viabilizar os recursos financeiros para que a obra seja executada, o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) conseguiu autorização na Câmara Municipal, no ano passado, de uma lei que autoriza a Prefeitura de Rio Claro a leiloar 10 áreas institucionais da cidade. Espera-se que com a venda dos terrenos sejam levantados cerca de R$ 50 milhões. A verba será utilizada nas obras de infraestrutura no município.

A construção do viaduto servirá, para além de sua função na mobilidade urbana, para também dar uma nova cara com a revitalização da própria Avenida Visconde de Rio Claro. A ideia do Governo Gustavo é revitalizar todo esse trecho da principal avenida do município. O investimento servirá para desafogar o trânsito no trecho que, em horários de pico, cria lentidão e congestionamentos.

A iniciativa visa também, junto ao viaduto, criar um aspecto de “cidade grande”, tal como Piracicaba é, por exemplo. Na cidade vizinha, ao se chegar logo à entrada, é perceptível esse cenário que remete ao desenvolvimento urbano da localidade. E é essa ideia que a gestão quer trazer para Rio Claro.

Outra obra prevista para sair do papel com a utilização do dinheiro da venda dos imóveis é a abertura de uma via pública e construção de um parque linear iniciando-se em frente ao Pronto-Atendimento do Cervezão, logo após o pontilhão do Jardim Primavera, que seguirá até o Jardim Panorama, em paralelo à Avenida Paulista. Essa intervenção também está nos planos das administrações municipais há alguns anos e espera-se que dessa vez aconteça.