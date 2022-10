Da esquerda para a direita: Edson Facuri, 62 anos (consultor-Rio Claro), Rodolfo Antonio Bueno Rezende, 59 anos (engenheiro aposentado-São Paulo), Eusmar H. Broetto, 56 anos (guarda municipal-Ipeúna), João Danilo, 59 anos (proprietário restaurante Casal 20-Ipeúna), Gerson de Oliveira Pinto, 65 anos (contador-Rio Claro), Guina Salve, 67 anos (aposentado-Rio Claro)

Tem início, nesta segunda-feira (3), uma grande aventura para seis amigos que irão viajar oito mil quilômetros em motocicletas. Com saída de Rio Claro, o destino é o Deserto do Atacama, no Chile. A iniciativa partiu do consultor rio-clarense Edson Facuri, 62 anos: “Em setembro do ano passado, eu comecei a planejar esta viagem. A princípio era um projeto pessoal pelo qual eu iria sozinho, porém, ao comentar com alguns amigos, que também são motociclistas, acabei despertando neles a vontade.

A partir de então, passamos a fazer adaptações de datas e fechamos o nosso grupo em seis pessoas”, diz Edson. As motocicletas do grupo têm estrutura para grandes viagens: “Estamos preparados para tudo. Nas malas vão praticamente as roupas, muitas de frio, porque lá iremos pegar temperaturas negativas. Temos até barracas, mas é claro que a programação é para dormirmos em hotéis”, conta Edson.

Primeiro dia – Com o cronograma em mãos, a saída está marcada para esta segunda-feira às 5 da manhã e o destino será Foz do Iguaçu (PR). A previsão é de que o grupo chegue por volta das 19 horas à região oeste do Estado do Paraná, depois de rodar 985 quilômetros.

Depois de descansarem, a aventura segue na terça-feira (4) logo às 6h30, quando o grupo irá para Corrientes, na Argentina, entre o tempo de rodagem contando com as paradas está em torno de nove horas e meia. Os amigos devem chegar ao país vizinho por volta das 16 horas.

Nos próximos quatro dias, os motociclistas irão rodar pela Argentina, segundo o planejamento feito até que, no dia 9 de outubro, chegam ao Chile, em San Pedro de Atacama. Por lá rodam até o dia 13 até retornaram para terras argentinas e começarem a voltar para casa. A chegada em solo rio-clarense está programada para o dia 18 de outubro, às 15 horas.

Sobre o Deserto do Atacama – San Pedro de Atacama fica a 1.600 km da capital Santiago, o que equivale a pelo menos 18h de viagem. Apesar do deserto ser bastante plano, o Atacama é repleto de montanhas, vulcões e vales, sendo popularmente conhecido como o deserto mais seco da Terra e também o local cuja paisagem mais se assemelha à superfície de Marte. A amplitude térmica pode chegar a 40ºC no mesmo dia e a população gira em torno de três mil habitantes.