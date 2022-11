No próximo dia 8, às 19 horas, será realizado a edição de encerramento do programa Start Rio Claro, realizado desde setembro pelo Centro de Inovação Tecnológica de Rio Claro em parceria com a regional do Sebrae e apoio de diversas instituições.

O Start Rio Claro tem como propósito fomentar a cooperação entre diversas instituições locais para a consolidação da tríplice hélice da inovação, que integra instituições de ensino e pesquisa, o setor produtivo e o poder público.

“Este programa mostra a capacidade que o ecossistema de inovação do município tem para atuar de maneira colaborativa, integrando poder público, instituições de ensino e pesquisa, iniciativa privada, empresas e suas entidades representativas”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Anderson Christofoletti.

As atividades do próximo dia 8 serão realizadas no espaço Dexis da Sicredi, localizado na Avenida 3, esquina da Rua 4, no centro de Rio Claro. Mais informações no endereço https://youtu.be/1oxi5I7_Izw. As inscrições devem ser feitas pela internet, acessando https://bit.ly/arenadenegocios-start2022-credenciamento.

O encerramento do Start Rio Claro reunirá diversas lideranças do ecossistema rio-clarense de inovação, representantes de empresas do município e do poder público municipal, como os secretários de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, e o prefeito Gustavo.

O Star mostra também como a cooperação entre instituições resulta em um melhor aproveitamento da infraestrutura e das capacidades instaladas no município, gerando maior efetividade, mais e melhores resultados para a sociedade rio-clarense. É também uma oportunidade de aproximação aos equipamentos de inovação recém implantados no município, como o HUB de Inovação de Rio Claro, a Sala de Inovação, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e o próprio Centro de Inovação Tecnológica.