Jovens que querem aderir ao programa Juventude Empreendedora podem fazer as inscrições pela internet até o domingo, dia 14, no endereço eletrônico https://www.juventudeempreendedora.com. As aulas online serão realizadas da segunda-feira (15) até o dia 19 (sexta-feira) como alternativa de capacitação gratuita para pessoas de 17 a 29 anos que querem abrir seu próprio negócio e terem renda própria.

“Estamos ajudando na divulgação desse trabalho pela importância da iniciativa e porque Rio Claro é um dos municípios que formalizou pacto com coordenação da Juventude do Estado de São Paulo para divulgar o programa”, explica Vilson Andrade, da Assessoria dos Direitos da Juventude, órgão vinculado à prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.

No Programa Juventude Empreendedora Online, jovens são capacitados a transformar ideias em negócios, principalmente neste contexto de pandemia no qual o desemprego afeta muitas pessoas nessa faixa etária.

O Programa Juventude Empreendedora Online é realizado em todo o Brasil pelo Conselho Nacional de Juventude em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social e, no estado de São Paulo, com a Coordenação Estadual de Juventude.