A unidade do bairro Cervezão do Procon de Rio Claro terá mutirão para revisão de contatos. O objetivo é auxiliar em casos com dificuldades de acordo entre as partes principalmente em decorrência da suspensão de serviços devido ao novo coronavírus.

Os exemplos mais frequentes são os contratos escolares e os de vans de transporte escolar, entre outros. O mutirão será realizado de segunda-feira (14) até o dia 18 (sexta-feira), sempre das 8 às 16 horas.

O atendimento será feito mediante apresentação de cópia do RG e CPF do consumidor e do contrato a ser revisto. A partir da análise dos contratos serão agendadas reuniões para buscar a conciliação entre as partes.

A unidade do Cervezão do Procon Rio Claro fica na Rua M-15, 411.