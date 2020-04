Você sabia que o atendimento ao cliente é uma das excelentes formas de captar novos clientes, entender se eles estão satisfeitos com seu produto/serviço e também saber se o seu investimento em publicidade está sendo retornado a sua empresa?

Imagine uma linha de frente capacitada, munida de tecnologia para reter todas essas informações e muito mais? Parece que o atendente da recepção não consegue te dar todas essas informações, não é mesmo? Já parou para pensar no custo de ter uma função em sua empresa que ao invés de gerar faturamento pode neste momento ser um dos principais motivos pela queda do mesmo?

As pessoas são peças fundamentais para resolver questões complexas, que exigem o uso da flexibilidade e da empatia, mas num esquema de atendimento a maioria das duvidas podem ser resolvidas de maneira automatizada fazendo com que as pessoas se dediquem a atividades realmente importante e com isso a empresa ganha em menor custo com contratações e os funcionários também porque não perdem tempo resolvendo questões simples e cotidianas.

Atualmente uma das melhores ferramentas para gerenciar esses atendimentos iniciais são os chatbots, assistentes virtuais que atuam nas plataformas de trocas de mensagens ou canais de conversa (chats), permitindo assim um contato inteligente com clientes, oferecendo informações e serviços relevantes.

As pessoas estão mais dispostas a iniciar um atendimento com um assistente virtual do que em canais de atendimento convencionais, muitos estudos foram realizados em todo o mundo para entender a aceitação do mercado frente ao uso dos chatbots e também as possibilidades que eles oferecem. Estas pesquisas constataram que 55% dos entrevistados já utilizam aplicativos de mensagem e 44% chats online, como canais utilizados no dia a dia para conversar com empresas.

Vantagens de um chatbot

Múltiplos canais – Chatbots (contatos inteligentes) podem ser implantados nas principais plataformas de mensagem como o WhatsApp, Facebook Messenger, Skype e Telegram, além de portais corporativos, e-mail, apps e SMS.

Sempre disponível – Atendimento 24×7 ou a disponibilização de horários alternativos, com otimização de custos e recursos. Chatbots são uma ótima alternativa para melhorar a satisfação do cliente (que tal acabar com esperas no atendimento telefônico?).

Experiência personalizada – A experiência de uso de um chatbot pode ser totalmente personalizada, para refletir os valores de cada companhia. Todo o design da conversa pode ser projetado para falar especificamente com o seu público, da maneira mais natural possível.

Maior engajamento – Um atendimento personalizado, efetivamente resolvendo problemas ou respondendo de forma eficaz, é uma ferramenta poderosas de incremento da satisfação do cliente, promovendo um engajamento maior do cliente com a marca.

Com todas essas vantagens e formas segura de comunicação ainda é possível obter relatórios de atendimento. Informação importante para entender a necessidade dos clientes e principalmente para entender as falhas dos processos internos, entender novas necessidades dos clientes e com isso poder oferecer mais produtos e serviços. Atualmente é muito mais barato manter clientes fieis e engajados do que conquistar novos e isso deve sempre ser levado em consideração.