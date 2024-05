Além de derrubar as temperaturas, frente fria irá trazer chuva e ventos intensos

A massa de ar frio que avança em direção ao Sudeste provocará, pela primeira vez em 2024, uma queda mais significativa nas temperaturas no estado de São Paulo. Em algumas regiões, a temperatura mínima pode chegar a 6 graus, como é o caso de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Em um período de cinco dias estão previstas duas frentes frias, por isso, as baixas temperaturas irão predominar ao longo da próxima semana.

Os dias mais frios provocam o aumento no consumo de energia elétrica devido ao uso mais frequente de equipamentos como o chuveiro elétrico, aquecedor, máquina de secar roupa, entre outros. Pensando nisso, a Neoenergia Elektro separou algumas dicas para que os clientes consigam manter e até reduzir o valor da conta.

O chuveiro elétrico é o campeão de consumo nas residências. Com o frio, as pessoas costumam passar mais tempo no banho e usam o aparelho no modo inverno, que consome ainda mais energia. O aparelho, considerado o grande vilão na conta, pode representar mais de 30% do valor total da fatura das famílias. O ideal é programar o banho para horas mais quentes do dia e evitar colocar o chuveiro na potência máxima.

O mesmo acontece com as torneiras elétricas. O recomendável é lavar louças em horários do dia em que a temperatura está mais elevada, para evitar usar a água quente. Se não for possível, vale lembrar que é sempre melhor ensaboar tudo de uma vez e só depois ligar as torneiras para um único enxague.

Veja outras dicas de consumo consciente:

Aquecedor

Evite deixar o aparelho muito tempo ligado. Use apenas se for imprescindível. As janelas e portas devem estar fechadas quando o equipamento estiver em uso.

Lavar e passar roupa

A dica é escolher um dia para lavar as roupas e para secá-las, o gasto de ligar o aparelho na tomada várias vezes pode ser um empecilho quando o assunto é economia de energia. Isso vale quando for passar roupa. Utilizar o ferro de passar em apenas um dia irá contribuir com a redução no valor na conta.