Imagem: arquivo JC

A previsão meteorológica para Rio Claro aponta para condições instáveis. Hoje (16), o céu estará de nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas durante a manhã. À tarde, são esperadas chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas, devido à presença de uma baixa pressão no continente.

A partir de sábado (17), as temperaturas terão uma leve elevação. No domingo (18), a presença de uma baixa pressão sobre o oceano próximo ao litoral paulista intensificará a formação de nebulosidade na faixa leste do estado, resultando em céu encoberto com nuvens em nossa região. Prevê-se céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas à tarde. As temperaturas continuarão a subir ligeiramente.

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 19 graus, enquanto a máxima prevista é de 26. Para o final de semana, as temperaturas mínimas devem variar entre 18 e 19 graus, enquanto as máximas ficarão entre 27 e 31. Essas informações foram obtidas da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.