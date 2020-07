O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, reafirmou que a Série A do Campeonato Brasileiro vai começar no dia 9 de agosto mesmo que os times tenham que jogar fora de suas cidades durante a pandemia de covid-19.

Em entrevista, o comandante do futebol brasileiro afirmou que 19 dos 20 clubes da Série A aceitaram jogar fora do mando de campo para manter a data.

“Propusemos aos 20 clubes da Série A que, para podermos lançar a data de 9 de agosto, haveria necessidade de uma aprovação de todas as autoridades sanitárias de nove estados e 11 cidades. E não temos isso hoje. Fiz a proposta no sentido de que admitissem uma reflexão sobre jogar fora do mando de campo para manter essa data íntegra, irretocável, caso todas as cidades não estejam liberadas. Houve votação de 19 a 1 a favor”, afirmou.

O presidente também disse que foi desenvolvido um protocolo para a segurança de quem vai viajar durante o Brasileirão.

“Pensamos na segurança absoluta dos que viajam. O que nos dá segurança é que um projeto robusto foi feito não só pela CBF, mas por clubes, especialistas que nos deram seus pareceres para que oferecêssemos à apreciação do Ministério da Saúde um protocolo de retorno nacional. Com esse amparo, a CBF fará investimento para cumprir. Falo em trabalhar em vários sentidos para mostrar o quanto o futebol pode favorecer a retomada dessas atividades”, disse. De acordo com Caboclo, a data precisa ser cumprida para que o calendário do futebol brasileiro seja estabilizado até 2022, já que a Copa do Mundo está marcada para novembro.

Caboclo ainda afirmou que as séries B e C do Brasileirão terão início no dia 8 de agosto. Já a Copa do Brasil e a Série A1 do Feminino estão previstas para o dia 26 de agosto.

Paralisação

Vale ressaltar que o Paulistão ainda não foi retomado e que, se a data do Brasileiro for mantida, as competições irão se chocar.