A prefeitura de Rio Claro, através da secretaria Municipal de Obras, tem feito constante trabalho de tapa-buracos em diversas vias de toda a cidade desde os primeiros dias da nova gestão municipal.

Nesta semana, as equipes da operação tapa-buracos estiveram em diversos diferentes pontos da cidade, realizando o serviço de melhorias no asfalto em mais trechos da Avenida Visconde; também em trechos da Estrada dos Costas; em seis ruas no bairro Mãe Preta; na Avenida Marginal do Jardim Novo e outros locais próximos; no Cidade Jardim; na Avenida Presidente Kennedy; no bairro Santana, na Rua Samambaia; na rotatória da Avenida Castelo Branco e em trecho próximo ao Jardim Residencial Copacabana.

Além da operação tapa-buracos, a Secretaria Municipal de Obras também tem feito serviços de melhorias em vias não pavimentadas em todo o município, além de reparos e reformas em pontes da cidade e recapeamento de diversas vias, como o executado na Avenida Tancredo Neves com a Rua 1 JI, que dá acesso ao bairro Jardim Inocoop. Nesta semana, uma das equipes fez o recapeamento no trecho da Avenida 38 com as Ruas 11 e 12, próximo da Escola Municipal “João Rehder Neto”, no Santana.

Com procedimento mais eficaz, as equipes aprimoraram o serviço de reparo asfáltico, executando recortes dos buracos (caixa) e após a preparação do solo, os serviços são feitos com massa asfáltica quente, um dos tipos de revestimentos asfálticos mais resistentes, proporcionando vedação por completo, com melhor acabamento e maior duração do reparo.