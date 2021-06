A secretária de saúde, Giulia Puttomatti

A Prefeitura de Rio Claro se pronunciou a respeito do uso do carro oficial por parte da secretária de saúde, Giulia Puttomatti, que teve repercussão no feriado de aniversário do município após vídeo publicado nas redes sociais em que mostra a presidente da Fundação Municipal de Saúde sendo levada por motorista em veículo oficial até um prédio que seria a sua residência na capital paulista. Prática recorrente na Câmara Municipal, as críticas à secretária aumentaram diante do suposto uso indevido da frota institucional para fins particulares, o que é considerado ilegal e pode acarretar em exoneração do cargo, conforme informado na coluna Farol, na edição impressa do JC deste sábado (26).

Segundo a administração municipal, em nota, a secretária estava cumprindo agenda de trabalho em São Paulo. “No início da noite de quarta-feira (23) e na quinta-feira esteve no gabinete do deputado Murilo Félix para tratar de emendas parlamentares, e a possibilidade da compra de uma usina de oxigênio para o município de Rio Claro”, comunica a Prefeitura.

De acordo com o governo, a secretária de saúde de Rio Claro apresentou pedidos para a instalação de um centro de distribuição de medicamentos de alto custo, outro para a aquisição de veículo para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento de hemodiálise e pedido para a liberação de remédios que compõem o kit intubação que são importantes no tratamento de Covid. “Na sexta-feira (25) a Giulia se reuniu com equipe da Conam para buscar informações sobre a implantação de sistemas contratados e também informações sobre processos de gestões anteriores envolvendo o Tribunal de Contas”, acrescenta.

O vídeo gerou muitas críticas, sobretudo, na classe política. Ainda em nota, a Saúde informou que “repudia a forma como o assunto foi abordado nas redes sociais, com distorção dos fatos, e adotará medidas judiciais cabíveis. A Saúde de Rio Claro renova o compromisso desta administração com a transparência e respeito à população”, finaliza.