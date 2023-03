Prefeitura põe equipes nas ruas para reparar danos das chuvas

Equipes da prefeitura de Rio Claro estão trabalhando também neste final de semana para reparar danos e atender moradores atingidos pelas chuvas de sexta-feira (10). “Estes serviços estão sendo feitos com prioridade, com atenção especial às famílias”, afirmou o prefeito Gustavo, que acompanhou as ações.

Os serviços começaram já durante as chuvas do final da tarde de sexta-feira e invadiram a madrugada. Inicialmente a maior preocupação foi sinalizar o trânsito por causa de buracos que se abriram. Várias vias públicas ficaram alagadas, como a Visconde, Tancredo Neves e Felício Castelano. Moradores acionaram a Defesa Civil, pois tiveram seus imóveis invadidos pelas águas, no Boa Esperança, Jardim Ipê, Jardim Kennedy, Vila Olinda e em outros bairros. Também foram registrados queda de muros no Porto Fino e no Parque Universitário e um acidente de trânsito com van que caiu em cratera no Jardim São João. Na Rua 6 no bairro Santana uma grande árvore caiu e foi removida já na noite de sexta-feira.

O setor social do município fez o atendimento de famílias, uma pessoa acamada precisou ser transferida de casa. Em vários locais, semáforos pararam de funcionar e as duas estações de tratamento de água do município foram paralisadas por falta de energia elétrica. A UPA do Cervezão e a escola estadual Zita Camargo, no Jardim Hipódromo, também sofreram alagamento. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida após cair num buraco na rodovia Constantine Peruchi que liga Rio Claro a Santa Gertrudes.

Equipes da Secretaria Municipal da Educação estão fazendo vistoria nas escolas municipais para garantir ritmo normal nas aulas na segunda-feira. As estradas rurais estão recebendo serviços emergenciais.

De acordo com a Defesa Civil do município, a região do Jardim Conduta registrou o maior índice de chuva da sexta-feira, com 91,6 mm. Na sede da Defesa Civil, no Bairro do Estádio, foi registrado índice de 69,2 mm. Entre os nove pontos de aferição pluviométrica, o local onde menos choveu foi na Fazenda São José, no distrito de Ajapi, com 40,0 mm.