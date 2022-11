A prefeitura de Rio Claro está preparando para as próximas semanas plantio de árvores em duas escolas. As mudas serão plantadas no entorno da escola Lygia do Carmo, no bairro Arco-íris, e no da escola Gunar Koelle, no Jardim das Nações II. Também está na programação da Secretaria Municipal de Agricultura o plantio de árvores em Ajapi, ao lado do ecoponto localizado no distrito.

“São ações que, além da importância ambiental, também deixa os espaços mais bonitos e agradáveis para moradores e pessoas que passam por esses locais”, comenta o secretário municipal de Agricultura, Valmir Pinton.

No sábado (19), o departamento de Silvicultura da pasta realizou o plantio de 25 árvores no bairro Jardim Novo II. A ação foi realizada em parceria com o Centro Social Esportivo Claretiano – Terra Nova e contou com a participação da comunidade.

O plantio contemplou todo o entorno do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Terra Nova, da escola Rutinéia Paulino de Souza Ferreira da Silva e do Centro Social Esportivo Claretiano. Foram plantados pitangueiras e ipês brancos.