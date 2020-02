Prefeitura pede mais tempo para que Reforma seja votada

A prefeitura de Rio Claro peticionou à Justiça nessa sexta-feira (7), a fim de que obtenha um prazo maior para que a Reforma Administrativa seja votada na Câmara Municipal e posteriormente possa cumprir a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) quanto às exonerações dos servidores lotados em cargos comissionados na administração municipal. O documento vem como contraponto à petição protocolada pelo Ministério Público no último dia 5, no qual pediu prazo de cinco dias [a contar pela intimação do município] para que os funcionários sejam exonerados.

“O MP apresentou uma petição pedindo que o município tenha prazo para comprovar a exoneração. No entanto, apresentamos outra petição explicando ao juiz que o prazo do acórdão [120 dias úteis] deve ser considerado cumprido, porque a forma que encontramos de cumprir a decisão do TJ-SP é através de dar constitucionalidade aos cargos com a Reforma Administrativa”, afirma o secretário de Negócios Jurídicos, Rodrigo Ragghiante.

Há alguns meses, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente uma ação da Procuradoria-Geral do Estado e considerou os cargos comissionados, que haviam sido constituídos através de Lei Municipal nº 89 em 2014, no antigo Governo Altimari, ilegais. A partir disso, deu um prazo para que o município se adequasse e a mudança precisa ser autorizada pelo Legislativo. Os cargos lotados apenas na prefeitura são: chefes de gabinete, procurador judicial, assessores, assessores administrativos, gerentes 1 e 2, oficial de gabinete, procurador-geral, ouvidor, assessores c5 e c6.

“Quando o Tribunal de Justiça fala em 120 dias úteis é para que tenhamos tempo de sanar o defeito da lei anterior. Cumprimos dentro do prazo o fato de levar à Câmara Municipal a Reforma Administrativa. Agora, o Poder Legislativo tem que cumprir os prazos regimentais. Estamos pedindo para que o juiz entenda esses entraves legais e considere mais 30 dias corridos para resolvermos. O município preparou uma Reforma, não permaneceu inerte após a publicação do acórdão”, finaliza.

Relembre

Além dos cargos comissionados na própria prefeitura de Rio Claro, os cargos ocupados na Fundação Municipal de Saúde e no Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) também foram considerados ilegais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que sustenta que os mesmos sejam ocupados por servidores de carreira. A Reforma Administrativa apresentada pelo Poder Executivo abrange os três setores e está em análise no Poder Legislativo.