A prefeitura de Rio Claro anunciou a liberação do trecho da Avenida Visconde do Rio Claro, entre a Avenida 32 e a Rua 2, após a conclusão das obras de microdrenagem, restabelecendo o tráfego normal e os tempos dos semáforos. Essa medida visa melhorar a mobilidade urbana e garantir a segurança dos motoristas. Além disso, novas intervenções estão previstas para a mesma avenida, visando aprimorar o escoamento da água e a infraestrutura viária. As próximas obras estão programadas para iniciar na segunda-feira (22), no trecho entre a Avenida 28 e a Rua 1, com desvio temporário pela Avenida 28 e Rua 1 para os veículos que se dirigem ao Lago Azul. Tanto a interdição quanto o desvio serão devidamente sinalizados para evitar transtornos aos condutores, e ajustes nos semáforos serão realizados para otimizar a fluidez do tráfego durante o desvio.

O secretário municipal de Obras, Valdir de Oliveira Júnior, ressaltou a importância dessas ações para a melhoria da infraestrutura urbana e para garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Vitor Caparroti, da Secretaria de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, assegura que todas as medidas serão tomadas para minimizar o impacto no tráfego durante as obras, demonstrando o compromisso da prefeitura com a eficiência e o bem-estar da comunidade.