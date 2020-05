O distanciamento social é fundamental no combate ao novo coronavírus. É isso que afirmam especialistas em saúde e, com base nisso, a prefeitura de Rio Claro vem adotando medidas para evitar que mais pessoas sejam infectadas. Na quinta-feira (30) os playgrounds públicos da cidade começaram a ser fechados, recebendo sinalização para evitar que as pessoas se aglomerem nestes espaços.

O município já havia feito recomendação à população para que estes espaços não fossem usados, mas o que tem sido notado nos últimos dias é um aumento na quantidade de pessoas frequentando estes locais. “Identificamos a necessidade de uma sinalização visual na tentativa de fazer com que as pessoas entendam que neste momento estes equipamentos públicos não devem ser utilizados”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, que acompanhou o fechamento do parquinho da Avenida Presidente Kennedy, no Bairro do Estádio, junto com o vice-prefeito e secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba.

Além desse playground, intervenção também foi feita no Jardim Araucária e nos espaços família do Jardim Guanabara, Praça Dalva de Oliveira e Jardim Inocoop. A interdição deve se estender aos demais playgrounds e também aos Espaços Família do município. “Estes locais foram implantados para o lazer e convivência das famílias, mas este é um momento atípico em que essa convivência deve ser evitada por uma questão de saúde pública”, acrescenta o prefeito Juninho.

A medida visa contribuir para ampliar o distanciamento social da população, que inclusive foi anunciado pelo governo estadual como um dos critérios a serem levados em conta para uma eventual flexibilização da quarentena. “A população precisa se conscientizar de que quarentena não é férias e o poder público sozinho não consegue fazer com que ela seja respeitada. É preciso que todos cuidem de si e das pessoas que amam e para isso, neste momento, é fundamental que as pessoas, quando possível, fiquem em casa”, destaca o prefeito.

Além do parquinho da Avenida Kennedy, a prefeitura instalou playgrounds no Jardim Santa Maria, Jardim Progresso, Jardim Paulista, Bairro do Estádio (Rua 21), Jardim Araucária, Cervezão, Boa Vista e nos distritos de Ajapi e Ferraz. Os Espaços Família funcionam na praça Dalva de Oliveira, Jardim Inocoop, Jardim Guanabara e distrito de Assistência. A recomendação é de que nenhum deles seja utilizado neste momento.