Cota única ou primeira parcela pagas até 28 de fevereiro têm desconto de 10% ou 3%, respectivamente.

A prefeitura de Rio Claro iniciou nesta semana a distribuição dos carnês do IPTU 2023. São 102.464 boletos, que estão sendo entregues pelos Correios. Os contribuintes podem ter abatimento na parcela única ou primeira parcela se pagarem no prazo, que vence no dia 28 de fevereiro. A cota única quitada no prazo rende 10% de desconto no valor total do IPTU do imóvel. Já as parcelas pagas em dia têm desconto de 3% cada.

Com o carnê em mãos, é possível pagar o IPTU de Rio Claro com o Pix. “Acrescentamos essa possibilidade no ano passado para ampliar as opções dos contribuintes e facilitar o pagamento do tributo”, comenta o secretário municipal de Finanças, Carlos Fernandes. Para pagar pelo Pix, basta ler pelo celular ou pelo aplicativo do banco o QR Code impresso em cada parcela do boleto.

Desde a primeira semana de janeiro os contribuintes também podem pagar o IPTU 2023 de Rio Claro pelas guias disponíveis no site da prefeitura [ www.rioclaro.sp.gov.br ]. Basta imprimir e pagar na rede bancária.

Nesse caso o acesso é feito pelo link “Portal de Tributos” no alto da página, à direita, ou diretamente pelo endereço http://sistemas.rioclaro.sp.gov.br:8080/cgi-bin/nwwcgi/PLP/CIDADAO. É preciso clicar na guia “Débitos” e escolher a opção “Imóvel”. Em seguida, deve-se digitar o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que são encontrados em carnês de anos anteriores, clicar em “pesquisar” e escolher o ano de 2023. Aí, basta optar pela cota única (“Total”) ou pelas parcelas desejadas, imprimir e pagar em alguma unidade da rede bancária credenciada.

Com as guias de pagamento obtidas no site não é possível utilizar Pix para pagar o IPTU. Para pagar através de Pix é preciso ter o carnê, que está sendo distribuído pelos Correios.

Onde pagar

O tributo pode ser pago nas casas lotéricas, na cooperativa de crédito Sicoob e nos serviços de internet banking, aplicativos ou autoatendimento dos bancos Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Federal. Os bancos não aceitam mais receber o IPTU nos caixas com atendimento pessoal dos funcionários.

Os contribuintes que optam pelo Pix podem utilizar serviços de qualquer banco, mesmo os sem convênio com a prefeitura.

O IPTU 2023 de Rio Claro não teve aumento real e sim atualização monetária. O índice, referente à inflação registrada de outubro de 2021 a setembro de 2022 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, é de 7,17%.