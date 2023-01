Reunião definiu alinhamento para que projetos tenham continuidade. Lago Azul deve ter serviços iniciais que podem melhorar situação na Avenida Visconde.

A Prefeitura de Rio Claro deve intensificar o plano de obras contra enchentes e alagamentos no município. Nessa terça-feira (10) uma reunião foi realizada pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) com secretários do seu governo para discutir medidas que colaborem com a solução desses problemas. De imediato, o trabalho que deve se iniciar nos próximos meses será no Parque Municipal do Lago Azul. A informação é do secretário municipal de Obras, Valdir Oliveira Junior.

“Temos um planejamento desde o final do ano passado para a execução de algumas obras para combate a enchentes. Temos três áreas específicas. Uma ação no Córrego Wenzel, que provoca alagamento na Avenida 16 no Jardim São Paulo, temos uma ação de desassoreamento no Lago Azul, entendemos que com ele conseguimos aumentar o volume de água do lago e reter mais água para funcionar como um piscinão. Ainda, algumas galerias em três etapas, já foi feita uma, no Vila Cristina e São Miguel, e também no Jardim Ipê”, comenta.

Segundo o secretário, para todas essas obras há projetos-executivos em elaboração. Parte dos projetos também já está constando em dotações orçamentárias. “Se retermos mais água no Lago Azul e resolver problemas do Córrego Wenzel, minimizamos muito o volume de água na região da Tancredo Neves, perto da rodoviária”, acrescenta. De acordo com Valdir, as obras, se feitas, serão definitivas. Com a ação no Córrego Wenzel, também é planejada a construção de piscinões ao seu redor, ao lado da Avenida 16, o que minimizaria a ocorrência de enchentes também naquele trecho.