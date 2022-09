Ruas e avenidas de Rio Claro começaram a receber na semana passada serviços de recapeamento asfáltico pelo programa Rio Claro em Ação, anunciado pelo prefeito Gustavo. “Até o final de 2024 deveremos investir R$ 190 milhões no maior programa de zeladoria da história de Rio Claro”, afirmou Gustavo.

O primeiro trecho atendido foi a Rua 1 entre as avenidas 21 e 29, no bairro Cidade Jardim. Na quarta-feira, os serviços foram realizados na Rua 7-A entre as avenidas 58 e 64, no bairro Vila Nova. E nesta segunda-feira (5), a Rua 1, no Cidade Jardim, voltou a receber os serviços, agora no trecho da Avenida 21 até a Avenida 11.

“Nesta fase serão atendidos mais de 50 bairros, com investimentos da ordem de R$ 51 milhões”, afirma o secretário municipal de Obras, Valdir de Oliveira Junior, acrescentando que “serão feitos 482.000 m² de recapeamento”.

Em coletiva de imprensa, o prefeito Gustavo ressaltou que a atual gestão municipal, mesmo com as dificuldades financeiras que herdou e as causadas pela pandemia de Covid, e a crise internacional, conseguiu dar novo ritmo de trabalho na zeladoria da cidade.

Conforme levantamento da Secretaria de Obras, até agosto deste ano a prefeitura já realizou 111.000 m² de recapeamento, atendendo os bairros São Miguel, Parque Residencial, Vila Operária, Vila Santa Terezinha, Vila Santa Filomena, Jardim Vilage, Jardim Cidade Azul, Recanto Paraíso, Boa Vista, Parque Mãe Preta, Alto do Santana, Jardim Portugal e Jardim Independência, e o distrito de Ajapi.