A Prefeitura de Rio Claro abriu um novo concurso público nessa quarta-feira (5) para o preenchimento de 32 vagas de emprego, além de cadastro reserva. Os salários são variados e podem chegar a cerca de R$ 6 mil, a depender da formação e cargo. As inscrições seguem até o dia 7 de agosto através do site www.avancasp.org.br. Para quem tem Ensino Fundamental completo, há vagas de condutor de veículos (4) com salário de R$ 1.509,22 para 40 horas semanais e para operador de máquinas (2), com o mesmo salário e jornada de trabalho. O valor da inscrição para estes cargos é de R$ 44,00.

Para aqueles com Ensino Médio/Técnico completo há duas vagas de agente de fiscalização, com salário de R$ 2.977,64, e oito vagas para agente de mobilidade urbana, com rendimentos mensais de R$ 2.220,63. Para agente de gestão municipal (2) o salário será de R$ 1.792,59, para educador social (1) chega a R$ 1.740,56 e para técnico em segurança do trabalho o salário é de R$ 1.846,70. Para todos os casos, a jornada é de 40 horas semanais e a taxa de inscrição no edital é de R$ 59,00.

Já para aqueles com Ensino Superior completo as vagas são: arquiteto (1) com salário de R$ 6.112,54; assistente social (4 vagas) com salário de R$ 2.977,64; engenheiro civil (1) com rendimento mensal de R$ 6.112,54; para uma vaga de nutricionista o salário é de R$ 2.524,06; e psicólogo são quatro vagas com salários de R$ 2.977,64. Para todos, jornada de 40 horas por semana. Há também cadastro reserva para os cargos de médico ambulatorial e médico do trabalho, ambos com R$ 44,99/h para 20 horas semanais. Para procurador judicial o salário previsto é de R$ 6.112,54. A taxa de inscrição para Ensino Superior é de R$ 79,00.

A aplicação das Provas Objetivas está prevista para a data de 17 de setembro. O concurso público terá a validade de dois anos. Além do site do Instituto Avança SP, citado no início da reportagem, no site da Prefeitura, na aba do Diário Oficial do Município, consta também o edital completo com as regras para o concurso. O endereço eletrônico é o www.rioclaro.sp.gov.br.